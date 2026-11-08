[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp 04/11/2026 19:30 Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành 04/11/2026 15:40 Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027 04/11/2026 14:16 Bốn địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập, chủ yếu xét tuyển bằng học bạ, chỉ số ít trường tổ chức thi tuyển.

Nới điều kiện làm giáo viên cho sinh viên trái ngành 03/11/2026 12:24 Sinh viên ngoài nhóm sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ từ năm thứ ba, rút ngắn ít nhất một năm để đủ điều kiện thi tuyển, trong bối cảnh cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên.

Tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh, an toàn trường học 03/11/2026 12:19 Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Mức học phí cao nhất các trường đại học được thu 02/11/2026 17:29 Năm học 2026-2027, trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS 02/11/2026 15:28 Việc bổ sung mô hình trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân mở thêm lựa chọn học tập, lập nghiệp cho học sinh sau THCS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục tại Hà Tĩnh.

Từ hôm nay, đi học không còn là quyền lợi mà là nghĩa vụ bắt buộc 01/11/2026 15:51 Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".

Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu 31/10/2026 07:57 Năm học 2026-2027, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Đề kiểm tra chung cuối cấp - kỳ vọng từ giáo viên, học sinh Hà Tĩnh 30/10/2026 13:41 Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

Người đàn ông khiếm thị "ươm mầm" tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang 30/10/2026 05:45 Dù đôi mắt không nhìn rõ mặt chữ, anh Nguyễn Cảnh Dương (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, gieo tri thức và thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo vùng rốn lũ.

Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới 29/10/2026 15:05 Đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 29/10/2026 13:31 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung camera tại phòng thi, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027.

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu 29/10/2026 05:15 Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Mở rộng không gian lớp học, kết nối giá trị truyền thống 28/10/2026 16:03 Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Giáo viên Hà Tĩnh chia sẻ xung quanh đề xuất tăng định mức tiết dạy 28/10/2026 06:05 Dự thảo tăng định mức tiết dạy ở cả ba cấp học đặt ra nhiều băn khoăn trong đội ngũ giáo viên Hà Tĩnh về khối lượng công việc và yêu cầu bảo đảm chất lượng dạy học.

Bốn nam sinh tranh ngôi vô địch Olympia 2026 27/10/2026 13:42 Sở hữu điểm số hay những lần lội ngược dòng ấn tượng, bốn nam sinh trường chuyên hứa hẹn màn so tài hấp dẫn trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 vào sáng 1/11.

Ông Trần Hữu Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh 27/10/2026 11:31 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Học sinh lớp 12 Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm cho mùa tuyển sinh 2027 26/10/2026 14:00 Ngay từ đầu năm học, các trường THPT tại Hà Tĩnh đã chủ động phân hóa năng lực, ôn tập theo phương án thi 2+2 và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh khối 12.

Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh 26/10/2026 13:00 Từ đổi mới hoạt động dạy học, số hóa hồ sơ, dữ liệu đến nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của các cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh.

[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027 26/10/2026 08:00 Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Tuyển sinh đại học: Đổi mới cần lộ trình phù hợp 25/10/2026 13:54 Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học được học sinh, giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh quan tâm. Đổi mới hướng tới công bằng, minh bạch nhưng cần lộ trình phù hợp.

Gỡ khó bài toán thiếu công chức chuyên môn giáo dục ở cấp xã 24/10/2026 10:50 Hà Tĩnh có 19/69 xã, phường thiếu công chức phụ trách giáo dục có chuyên môn phù hợp. Trước thực trạng này, các địa phương đã linh hoạt gỡ khó, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý.

[Infographic] Quy định mới trong đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT 23/10/2026 05:08 Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.

Giáo dục mầm non ở miền núi Hà Tĩnh: Vượt khó để đổi mới 22/10/2026 14:36 Dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường mầm non ở miền núi Hà Tĩnh luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học và chăm sóc trẻ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ý nghĩa.

Giữ gìn kỷ cương học đường: Đạo lý phải song hành với công lý 22/10/2026 05:13 Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.

Bộ GD&ĐT dự kiến tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông cả ba cấp học 22/10/2026 05:01 Theo dự thảo thông tư mới, giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên trung học phổ thông từ 17 lên 19 tiết/tuần.

FPT cất nóc tổ hợp giáo dục tại Hà Tĩnh, dự kiến đón học sinh từ năm học 2027 - 2028 21/10/2026 15:22 Với quy mô đào tạo khoảng 4.400 học sinh, sinh viên, Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh được kỳ vọng mở rộng lựa chọn học tập, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục gắn với công nghệ cho người học trên địa bàn.