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[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

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Tags:

#xếp lương giáo viên #lương nhà giáo #Bổ nhiệm quản lý giáo dục

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