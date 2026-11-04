[Infographic] Quy định mức lương tối thiểu từ 1/1/2027 theo Nghị định 399

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kết nối, hỗ trợ, góp phần đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động.
Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".
Có những lời cảnh báo của thiên nhiên không đến bằng những cơn bão dữ dội hay trận lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, làng mạc. Đôi khi, đó chỉ là một cánh rừng thưa dần, bãi biển lấn sâu vào đất liền hay mùa đông trở nên khó đoán.
Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
El Nino cùng xu thế nóng lên của khí hậu đang làm gia tăng khả năng xuất hiện mùa đông ấm hơn. Nắng còn kéo dài khi thu đã về cuối, những đợt không khí lạnh được chờ đợi nhưng chưa xuất hiện rõ nét, đặt ra yêu cầu thích ứng linh hoạt trong sản xuất và đời sống.
Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng điều kiện doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 theo Nghị định mới của Chính phủ.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.
Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng. Đồng hành cùng chiến dịch “không một mình”, doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.
Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.
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