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Xã hội

[Infographic] Quy định mức lương tối thiểu từ 1/1/2027 theo Nghị định 399

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2027 để thay thế quy định hiện hành.

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