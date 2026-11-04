[Infographic] Quy định mức lương tối thiểu từ 1/1/2027 theo Nghị định 399

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PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế 31/10/2026 22:08 Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

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