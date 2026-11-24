Không chỉ giúp trẻ nhìn rõ hơn bằng những cặp kính phù hợp, kiểm soát cận thị còn làm chậm quá trình tăng độ, bảo vệ sức khỏe đôi mắt lâu dài. Sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh mở thêm cơ hội để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, theo dõi và kiểm soát cận thị chuyên sâu.

BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh đang nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị thông qua việc thành lập Trung tâm Kiểm soát cận thị.

Khi thấy con thường xuyên nheo mắt nhìn bảng, cúi sát mặt vào sách vở hay phải thay kính liên tục vì độ cận tăng, nhiều phụ huynh mới nhận ra rằng cận thị ở trẻ em không đơn giản là chuyện nhìn xa không rõ.

Với chị Nguyễn Thị Hường (phường Thành Sen), hành trình chăm sóc đôi mắt cho con bắt đầu từ những biểu hiện rất đỗi quen thuộc. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu bị mỏi mắt do học tập, sử dụng thiết bị điện tử nhiều. Tuy nhiên, sau khi đưa con đi kiểm tra, chị bất ngờ khi biết cháu đã bị cận thị.

Gia tăng trẻ bị cận thị đang là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Hường cho biết: “Lúc đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu bị cận thì đeo kính là được. Nhưng sau một thời gian, độ cận vẫn tăng nên chúng tôi rất lo. Mỗi lần đưa con đi đo mắt, nghe thông báo tăng độ là bố mẹ lại thêm sốt ruột. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là con nhìn rõ mà còn có phương pháp giúp kiểm soát độ cận, hạn chế tăng độ nhanh để bảo vệ mắt cho cháu về lâu dài”.

Nỗi lo của chị Hường cũng là tâm trạng chung của nhiều gia đình có con bị cận thị. Bởi ở trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn phát triển, độ cận có thể tiếp tục tăng nếu không được theo dõi và kiểm soát phù hợp.

Trục nhãn cầu kéo dài quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như thoái hóa võng mạc, rách hoặc bong võng mạc, glôcôm ở trẻ.

Đáng chú ý, khi độ cận đạt từ -6,00 Diop trở lên, trẻ được xếp vào nhóm cận thị nặng. Trục nhãn cầu kéo dài quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như thoái hóa võng mạc, rách hoặc bong võng mạc, glôcôm... Những biến chứng này có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, thậm chí đe dọa khả năng nhìn của người bệnh.

Bác sĩ Kim Văn Dần - Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cho biết: “Một quan niệm khá phổ biến hiện nay là trẻ bị cận chỉ cần đo kính, đeo kính đúng độ là đủ. Tuy nhiên, kính chủ yếu giúp điều chỉnh tật khúc xạ để trẻ nhìn rõ hơn, chứ không có tác dụng ngăn chặn sự kéo dài của trục nhãn cầu. Vì vậy, với trẻ bị cận thị, cần được thăm khám chuyên sâu, đánh giá các chỉ số của mắt và theo dõi định kỳ để có giải pháp kiểm soát phù hợp”.

Trước nhu cầu chăm sóc thị lực học đường ngày càng gia tăng, Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã chính thức đi vào hoạt động. Là đơn vị chuyên sâu về kiểm soát cận thị đầu tiên tại Hà Tĩnh, trung tâm mở ra cơ hội để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ thăm khám, đánh giá và theo dõi tiến triển cận thị bài bản ngay tại địa phương.

Người dân đưa trẻ đến thăm khám tại BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh.

Sự khác biệt cốt lõi trong phương pháp tiếp cận tại Trung tâm Kiểm soát cận thị chính là quy trình 22 bước khám kiểm soát cận thị. Quy trình này không chỉ dừng lại ở việc xác định độ cận để kê đơn kính, mà còn đánh giá toàn diện chức năng thị giác, cấu trúc nhãn cầu và các yếu tố nguy cơ thúc đẩy tiến triển cận thị.

Đồng hành cùng các em là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nhãn nhi và các cử nhân khúc xạ nhãn khoa tốt nghiệp chính quy từ Đại học Y Hà Nội. Các bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám, tư vấn và thiết kế phác đồ kiểm soát cận thị cá nhân hóa phù hợp nhất với từng trẻ.

Trẻ em được kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng cận thị thông qua máy Topcon MYAH.

Mỗi trẻ khi đến khám đều trải qua quy trình 22 bước khám kiểm soát cận thị chuyên sâu, nổi bật là việc ứng dụng máy Topcon MYAH giúp đo chiều dài trục nhãn cầu (AL) và theo dõi sát sao tiến triển cận thị. Dựa trên các chỉ số này, bác sĩ sẽ xác định chính xác tình trạng mắt, tiên lượng nguy cơ tăng độ và xây dựng phác đồ kiểm soát tối ưu. Tùy từng trường hợp cụ thể, trẻ có thể được chỉ định dùng kính gọng kiểm soát cận thị chuyên dụng, kính áp tròng định hình giác mạc ban đêm Ortho-K hoặc thuốc nhỏ mắt Atropine nồng độ thấp. Mỗi phương pháp đều có chỉ định và lộ trình theo dõi riêng biệt, cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Sau thăm khám, bác sĩ tư vấn sâu về tình trạng cận và phương pháp kiểm soát cận.

Bác sĩ Kim Văn Dần – Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Không có một phương pháp kiểm soát cận thị nào phù hợp với tất cả trẻ em. Có trẻ phù hợp với kính gọng chuyên dụng, có trẻ có thể được cân nhắc sử dụng Ortho-K hoặc Atropine nồng độ thấp. Điều quan trọng là phải đánh giá đúng tình trạng mắt, độ tuổi, tốc độ tăng độ và khả năng đáp ứng của từng trẻ. Sau khi lựa chọn phương pháp, chúng tôi tiếp tục theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh khi cần thiết”.

Ở quy trình 22 bước khám chuyên sâu, trẻ được thăm khám cùng hệ thống thiết bị hiện đại, chính xác đến từng micromet. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đầu tư đồng bộ máy móc tiên tiến với các điểm nhấn: Topcon MYAH: "Tiêu chuẩn vàng" theo dõi tốc độ tiến triển cận thị qua chiều dài trục nhãn cầu – điều mà máy đo khúc xạ thông thường không làm được. Thiết bị cũng phân tích chi tiết bề mặt giác mạc, hỗ trợ tối ưu hiệu quả và độ an toàn khi kiểm soát cận thị cho trẻ. Máy đo khúc xạ tự động, sinh hiển vi khám mắt và chụp đáy mắt kỹ thuật số: Giúp tầm soát toàn diện và phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn ở võng mạc.

Trung tâm Kiểm soát cận thị được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại trong đó có máy Topcon Mayah đo chiều dài trục nhãn cầu.

Máy đo khúc xạ tự động, sinh hiển vi khám mắt và chụp đáy mắt kỹ thuật số.

“Trong kiểm soát cận thị, chúng tôi không chỉ quan tâm trẻ đang cận bao nhiêu độ mà còn phải theo dõi trục nhãn cầu thay đổi như thế nào theo thời gian. Việc được trang bị các thiết bị chuyên sâu giúp bác sĩ có thêm dữ liệu khách quan để đánh giá tình trạng mắt, xây dựng phác đồ cá nhân hóa và theo dõi hiệu quả can thiệp. Đây là yếu tố rất quan trọng, nhất là với những trẻ có tốc độ tăng độ nhanh”, bác sĩ Kim Văn Dần – Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cho biết thêm.

Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn và hệ thống thiết bị hiện đại giúp quy trình chăm sóc được thực hiện bài bản hơn, từ khâu thăm khám ban đầu, lựa chọn phương pháp kiểm soát đến theo dõi lâu dài.

Sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát Cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh không chỉ bổ sung một dịch vụ y tế chuyên sâu mà còn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe mắt trẻ em. Từ cách tiếp cận chỉ chú trọng chỉnh kính, phụ huynh có thêm lựa chọn để đồng hành cùng con trong một lộ trình kiểm soát cận thị bài bản, lâu dài. Bởi mỗi cặp kính có thể giúp trẻ nhìn rõ hơn hôm nay, nhưng sự quan tâm đúng cách, việc thăm khám định kỳ và kiểm soát tiến triển cận thị mới là hành trang cần thiết để bảo vệ đôi mắt trẻ lâu dài.

Với cơ sở vật chất đồng bộ và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, Trung tâm Kiểm soát cận thị đang mở ra bước tiến mới trong kiểm soát cận thị ở trẻ em một cách bài bản, phù hợp.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CẬN THỊ – BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN HÀ TĨNH Địa chỉ: Số 100 Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline tư vấn và đặt lịch khám: 0946.235.115.

BÀI, ẢNH: PHÚC QUANG

THIẾT KẾ: HUY QUÂN