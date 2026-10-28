Ấm lòng người bệnh từ những nghĩa cử yêu thương

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh, những suất ăn được trao tận tay người bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, mỗi tuần, bệnh viện tổ chức cấp phát hơn 800 suất cháo miễn phí, ưu tiên người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người đang chạy thận nhân tạo.

Những suất cháo nghĩa tình từ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup được BVĐK tỉnh trao gửi đến người bệnh.

Là một trong những bệnh nhân thường xuyên nhận được sự hỗ trợ này, bà Nguyễn Thị Xuyến (xã Thạch Hà) chia sẻ: “Mỗi tuần tôi phải đến BVĐK tỉnh lọc máu 3 lần. Có hôm chờ đến lượt điều trị thì đã quá trưa. May mắn là bệnh viện thường xuyên có các suất cơm, cháo miễn phí nên chúng tôi đỡ được phần nào chi phí ăn uống, đi lại cũng bớt vất vả. Sự quan tâm ấy khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn”.

Không dừng lại ở nguồn hỗ trợ thường xuyên, Phòng Công tác xã hội, BVĐK tỉnh còn chủ động kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện. Hàng nghìn suất cơm, cháo được trao mỗi tuần, góp phần hỗ trợ người bệnh và người nhà trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, từ nguồn “Quỹ Bữa ăn cho bệnh nhân nghèo” của bệnh viện, mỗi tháng, Phòng Công tác xã hội bố trí khoảng 30 triệu đồng để tổ chức cấp phát cơm, cháo miễn phí. Cùng với đó, các chương trình trao quà, hỗ trợ tiền mặt, viện phí được triển khai nhằm giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm bớt áp lực kinh tế.

BVĐK tỉnh kêu gọi các mạnh thường quân trao tặng các suất quà động viên người bệnh.

Theo tổng hợp, từ đầu năm đến nay, BVĐK tỉnh đã trao hỗ trợ hơn 832 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh nhân, cấp phát khoảng 5.200 suất cơm và hơn 20.000 suất cháo miễn phí. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết: “Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, phải điều trị trong thời gian dài khiến chi phí trở thành gánh nặng đối với gia đình. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ người bệnh bằng những hình thức phù hợp, từ suất cơm, cháo, phần quà đến kinh phí điều trị. Chúng tôi mong sự sẻ chia ấy sẽ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục điều trị”.

Ở Trung tâm Y tế Đức Thọ, mô hình “Bữa cơm 0 đồng” đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều bệnh nhân. Từ giữa năm 2023, với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng người bệnh phải điều trị dài ngày, trung tâm đã đứng ra vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay thực hiện mô hình. Bên cạnh sự đóng góp của các nhà tài trợ, nhiều cán bộ, nhân viên y tế cũng tự nguyện góp sức để duy trì chương trình.

Những suất cơm miễn phí được Trung tâm Y tế Đức Thọ cấp phát cho bệnh nhân và người nhà vào thứ 4 hằng tuần.

Đến nay, cứ vào trưa thứ tư hằng tuần, những suất cơm nghĩa tình lại được các y, bác sĩ trao tận tay người bệnh. Qua gần 3 năm triển khai, hàng chục nghìn suất cơm miễn phí đã được gửi đến những người đang điều trị tại trung tâm.

Ông Nguyễn Đình Thiện - Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ cho hay: “Những suất cơm chứa đựng tình cảm của đội ngũ y, bác sĩ và các nhà hảo tâm dành cho người bệnh. Chúng tôi mong những tình cảm này sẽ giúp bệnh nhân và gia đình cảm thấy ấm lòng hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng”.

Các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đều nỗ lực huy động nguồn lực để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những suất ăn miễn phí đến các chương trình hỗ trợ viện phí, phía sau mỗi hoạt động là sự kết nối giữa cơ sở y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Đến nay, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế và BVĐK khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã thành lập tổ công tác xã hội làm đầu mối vận động, tiếp nhận và điều phối các nguồn lực hỗ trợ người bệnh. Việc duy trì những hoạt động thiết thực không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất mà còn mang lại sự động viên tinh thần cho người bệnh, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày, người cao tuổi và bệnh nhân nghèo.

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay: “Những hoạt động hỗ trợ người bệnh tại các cơ sở y tế thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và sự chung tay của cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thông qua đó, chúng tôi cùng kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục có sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho các cơ sở y tế để chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn”.