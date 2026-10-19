Tập trung khống chế 3 ổ dịch xuất huyết trên địa bàn Hà Tĩnh

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trực tiếp giám sát ổ dịch tại xã Cẩm Trung.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 437 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 388 ca nội tại, 49 ca xâm nhập.

Ngành y tế đã phát hiện 5 ổ dịch, trong đó 2 ổ dịch đã được khống chế hoàn toàn còn lại 3 ổ dịch chưa được khống chế. Cụ thể, 3 ổ dịch tại: thôn Vinh Lộc (xã Cẩm Trung) với 21 ca mắc, thôn Tân Đức (xã Kỳ Hoa) 36 ca mắc và liên thôn Văn Miếu-Trung Thượng (xã Kỳ Hoa) 75 ca mắc.

Hiện nay, bên cạnh việc cấp phát hóa chất diệt muỗi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phối hợp với các trạm y tế tăng cường công tác giám sát cộng đồng tại các vùng có dịch để phát hiện kịp thời các ca bệnh nghi ngờ để có biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Cùng đó, huy động đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương ra quân làm vệ sinh môi trường, giám sát từng nhà trong công tác diệt lăng quăng, bọ gậy.

Ngành y tế cảnh báo, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao là điều kiện rất thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch tại cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh bằng việc thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết, đậy kín các vật chứa nước sinh hoạt, thau rửa bể, chum, vại, thu gom phế thải có khả năng đọng nước và tích cực diệt loăng quăng, bọ gậy.

Công tác phòng, chống sốt xuất huyết chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể người dân.