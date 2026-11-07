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Tăng tốc để 100% người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe miễn phí

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 94% dân số được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được thăm khám trong năm 2026.

Thời gian qua, cùng với việc tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, ngành y tế Hà Tĩnh còn tập trung quyết liệt cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, với mục tiêu 100% người dân được thăm khám trong năm 2026.

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Đến nay, 100% người dân trên địa bàn xã Cẩm Xuyên đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí.

Ghi nhận tại xã Cẩm Xuyên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp, địa phương đã hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân có mặt trên địa bàn. Bên cạnh các đợt khám do Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên tổ chức, Trạm Y tế xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tổ chức khám sàng lọc cho hội viên, đoàn viên.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Phong - Giám đốc Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Ngoài tổ chức khám tập trung tại trạm, đơn vị còn bố trí các đợt khám lưu động về tận thôn, xóm, đồng thời đến tận nhà đối với những trường hợp không thể đi lại, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế”.

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Người dân xã Mai Phụ chủ động đến trạm y tế xã để được thăm khám sàng lọc.

Tại xã Mai Phụ, ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, UBND xã đã huy động sự vào cuộc của trạm y tế, công an, các thôn và trường học để rà soát đối tượng, tuyên truyền, tổ chức khám sức khỏe. Đến nay, địa phương đã hoàn thành khám cho 21.396 người dân thực tế có mặt trên địa bàn, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Qua thăm khám, ngành y tế phát hiện 1.682 trường hợp có bệnh lý hoặc dấu hiệu lâm sàng bất thường. Trong đó, có 678 trường hợp tăng huyết áp, 365 trường hợp mắc bệnh cơ xương khớp, 125 trường hợp đái tháo đường cùng nhiều bệnh lý khác. Những trường hợp này đều được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc và khám chuyên khoa khi cần thiết.

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Trạm Y tế xã Mai Phụ linh hoạt đến tận các hộ dân để thăm khám. Ảnh Trần Quang/Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mai Phụ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Trạm Y tế xã Mai Phụ cho biết: “Để tạo thuận lợi cho người dân, chúng tôi tổ chức khám linh hoạt tại trạm y tế, nhà văn hóa các thôn vào ngày nghỉ và trực tiếp tại trường học. Với những người chưa có mặt tại địa phương, đơn vị tiếp tục vận động khám tại nơi tạm trú, cập nhật kết quả và tổ chức khám bổ sung khi người dân trở về”.

Theo Sở Y tế, thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 94% dân số được thăm khám. Trong đó, 8 địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu; các địa phương còn lại cơ bản đạt từ 95-99%.

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100% học sinh đã được khám sức khỏe.

Cùng với hoạt động khám, các trạm y tế đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân. Qua đó, không chỉ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi người mà còn hỗ trợ phát hiện sớm bệnh tật, quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, các địa phương và cơ sở y tế cần tiếp tục triển khai quyết liệt, không để sót đối tượng. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; rà soát chính xác số người chưa được thăm khám để có phương án tổ chức phù hợp. Ngành y tế cũng đề nghị người dân chưa tham gia các đợt khám chủ động hưởng ứng chương trình hoặc đến trạm y tế để được thăm khám. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế có giường bệnh và trạm y tế cần kịp thời cập nhật kết quả, tư vấn, hướng dẫn người dân theo dõi, điều trị khi phát hiện dấu hiệu bất thường".

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Trên 94% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Với tiến độ hiện nay, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tất cả người dân được khám sức khỏe, góp phần chuyển từ chăm sóc sức khỏe khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe cho mỗi người dân.

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#Trên 90% dân số Hà Tĩnh được khám sức khỏe miễn phí #Hà Tĩnh triển khai khám sức khỏe định kỳ #Người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ

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