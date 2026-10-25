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Gần 1.000 người dân Hà Tĩnh được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà an sinh cho người dân ở Hà Tĩnh góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, lan tỏa tinh thần nhân ái.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 25/10, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà tặng an sinh cho người dân các xã: Nghi Xuân, Tiên Điền.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; PGS.TS. Bác sĩ Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí và Sở Y tế Hà Tĩnh.

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Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Tại chương trình, gần 1.000 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tiên Điền, Nghi Xuân được các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thăm khám.

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PGS.TS. Bác sĩ Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp khám bệnh cho người dân
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Người dân được các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám tổng quát.

Người dân được đo huyết áp, khám lâm sàng, sàng lọc các bệnh lý phổ biến như tim mạch, tiểu đường, suy gan, suy thận và nhiều bệnh lý thông thường khác, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí.

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Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đây là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Bạch Mai về chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, chương trình còn hỗ trợ tập huấn chuyên môn, chuyển giao kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ Trung tâm Y tế Tiên Điền. Qua đó, giúp ngành y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển y tế chuyên sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

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Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Bạch Mai trao quà an sinh cho người dân.

Dịp này, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí đã trao gần 1.000 suất quà an sinh (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho tất cả người dân tham gia chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm sóc và đồng hành với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai đã dành nhiều tình cảm, nguồn lực, trực tiếp về với cơ sở để chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành y tế Hà Tĩnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ chuyên môn từ xa, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế; đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

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Tags:

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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