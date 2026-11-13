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Kết quả khả quan của bệnh nhân đầu tiên sử dụng vaccine ung thư của Nga

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Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng vaccine ung thư cá nhân hóa của Nga không ghi nhận thêm khối u mới nào trong suốt giai đoạn thử nghiệm kéo dài 4 tháng.

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Chi phí mỗi liều vaccine ung thư và toàn bộ liệu trình điều trị khoảng 84.400 USD (Ảnh minh họa: Getty).

Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya, ông Alexander Gintsburg xác nhận các ổ di căn (tế bào ung thư đã lan ra ngoài khối u nguyên phát) của bệnh nhân này đã biến mất sau khi sử dụng vaccine Neooncovac. Các bác sĩ vẫn tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân hàng tháng và sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của ông trong 3 năm tới.

"Mọi thứ đều ổn với ông ấy. Tính đến ngày hôm qua, bệnh nhân không ghi nhận tăng trưởng tế bào ung thư mới nào", ông Gintsburg cho biết.

Ông nói thêm rằng các bác sĩ sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao để kiểm tra các dấu hiệu ung thư ở hạch bạch huyết cũng như trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân.

Bệnh nhân này là một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán mắc u hắc tố giai đoạn 3 đã di căn ra ngoài khối u ban đầu. Bệnh nhân bắt đầu được tiêm vaccine Neooncovac từ tháng 4 tại Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen ở Moscow.

Vào tháng 7, ông Gintsburg cho biết, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và đã hình thành được phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại ung thư.

Neooncovac ứng dụng công nghệ mRNA và được thiết kế riêng biệt cho từng bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu phân tích vật liệu di truyền từ các mẫu mô khối u và mô khỏe mạnh để bào chế loại vaccine giúp huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư.

Ông Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang, mô tả công nghệ trên là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới về mặt bản chất trong điều trị ung thư. Thay vì nhắm mục tiêu trực tiếp vào các khối u, phương pháp này nhằm mục đích đào tạo hệ miễn dịch của cơ thể tự xác định và tiêu diệt các tế bào ác tính.

Ông Gintsburg cho biết bệnh nhân đầu tiên thỉnh thoảng bị sốt 38-38,5°C trong quá trình điều trị, nhưng cơn sốt đã hạ chỉ sau vài giờ dùng thuốc hạ sốt thông thường. Một bệnh nhân thứ hai, hiện đã đi được nửa chặng đường điều trị, không ghi nhận bất kỳ triệu chứng sốt nào.

Tính đến nay, đã có 6 bệnh nhân được tiêm vaccine, và dự kiến sẽ có 20 người được điều trị tại Viện Herzen vào cuối năm nay. Chương trình tiêm vaccine có thể mở rộng sang các khu vực khác của Nga trong thời gian tới.

Phương pháp điều trị này được hệ thống bảo hiểm y tế của Nga chi trả, với chi phí sản xuất mỗi liều vaccine cá nhân hóa cùng toàn bộ liệu trình điều trị khoảng 7 triệu rúp (khoảng 84.400 USD) cho mỗi bệnh nhân.

Bộ Y tế Nga đã phân bổ ngân sách để điều trị cho 120 bệnh nhân ung thư trong năm nay và năm tới, bao gồm cả quá trình theo dõi sau điều trị.

Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển các loại vaccine cá nhân hóa nhằm chống lại các dạng ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, thận, bàng quang, đại trực tràng và ung thư phổi không tế bào nhỏ, với kế hoạch xin cấp phép lưu hành vào năm 2027.

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Tags:

#vaccine ung thư Nga #Neooncovac #vaccine mRNA #u hắc tố #Alexander Gintsburg #Viện Gamaleya #điều trị ung thư

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