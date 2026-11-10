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Từ xe lăn đến tự đi lại sau một ngày phẫu thuật thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

P.V
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(Baohatinh.vn) - Từ những cơn đau lưng dữ dội, tê lan xuống chân trái đến mức phải di chuyển bằng xe lăn, người đàn ông 39 tuổi đã có thể ngồi dậy, đi lại chỉ một ngày sau phẫu thuật nội soi cột sống.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh (thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) vừa điều trị cho anh U.V.L. (39 tuổi, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) bị thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ thần kinh bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cột sống lấy khối thoát vị.

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Trước khi phẫu thuật, anh U.V.L không thể tự đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn

Trước đó, người bệnh thường xuyên bị đau lưng, đau lan xuống chân nhưng cố gắng chịu đựng. Anh đã sử dụng thuốc, xoa bóp, bấm huyệt… nhưng tình trạng không cải thiện. Cơn đau ngày càng tăng, kèm tê chân đi lại khó khăn, có lúc phải di chuyển bằng xe lăn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy, khối thoát vị đĩa đệm lớn chèn ép rễ thần kinh. Đây là nguyên nhân gây đau lưng và đau lan xuống chân trái. Sau thăm khám, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống nhằm lấy khối thoát vị, giải phóng chèn ép thần kinh.

Ca phẫu thuật do BSCKI Nguyễn Kim Đông cùng ê-kíp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh thực hiện. Ca mổ kéo dài khoảng hai giờ, diễn ra thuận lợi và an toàn.

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Kết quả chụp MRI cho thấy khối thoát vị đĩa đệm lớn chèn ép rễ thần kinh.

Theo BSCKI Nguyễn Kim Đông, do thoát vị đĩa đệm được phát hiện sớm, khối thoát vị chưa dính vào tổ chức thần kinh và các mô xung quanh, rễ thần kinh chưa bị tổn thương nhiều nên dễ dàng lấy ra lúc phẫu thuật. Đây cũng là những yếu tố thuận lợi cho quá trình phẫu thuật và phục hồi sau mổ. Bác sỹ cũng khuyến cáo, với những trường hợp có thoát vị đĩa đệm có chèn rễ thần kinh nhiều, sau điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu nếu không cải thiện nên có chỉ định mổ.

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Ca phẫu thuật nội soi cột sống lấy thoát vị đĩa đệm được diễn ra thành công

Chuyển biến sau phẫu thuật ghi nhận rõ rệt: chỉ một ngày sau mổ, người bệnh đã có thể ngồi dậy và đi lại. Sau năm ngày, sức khỏe ổn định, hết đau tê chân, anh được xuất viện. Bác sỹ tư vấn các chế độ vận động và tự chăm sóc sau xuất viện.

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Chỉ một ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và đi lại.

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống là phương pháp có nhiều ưu điểm: đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, hạn chế tối đa tổn thương mô lành và mất máu. Vì vậy, phương pháp này giúp giảm đau, phục hồi vận động và rút ngắn thời gian nằm viện.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm được bác sĩ lựa chọn dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Khi có chỉ định phẫu thuật, bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp phù hợp như phẫu thuật nội soi, mổ mở đơn thuần hoặc mổ mở kết hợp đặt dụng cụ vít ốc, thay đĩa đệm…

Cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ trên 15 năm kinh nghiệm là cơ sở để xây dựng phương án điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân hoặc tê bì chân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa cột sống, thần kinh. Chẩn đoán sớm giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Phẫu thuật chỉ được thực hiện khi có chỉ định, căn cứ vào tình trạng lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh.

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Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh – thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

Địa chỉ: số 99, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An

Fanpage: https://www.facebook.com/bvhoanmyvinh/

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