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Hà Tĩnh chuyển hướng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Quang Hòa
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(Baohatinh.vn) - Với hơn 243 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang chuyển hướng chăm sóc từ khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục tại gia đình và cộng đồng.

Hà Tĩnh hiện có hơn 1,34 triệu dân, trong đó người cao tuổi chiếm trên 18%. Theo đánh giá, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có tỷ lệ già hóa dân số nhanh so với cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với hệ thống y tế, không chỉ trong khám, chữa bệnh mà còn trong quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn và duy trì khả năng sống độc lập của người cao tuổi.

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Hà Tĩnh có hơn 243 nghìn người cao tuổi.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hà Tĩnh cho biết: “Việc dân số già hóa nhanh không chỉ ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo ra nhiều áp lực cho hệ thống y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là số người mắc các bệnh lý không lây nhiễm phổ biến như: tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, tim mạch… sẽ gia tăng và việc chăm sóc, điều trị cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn”.

Trước những thách thức đó, việc chủ động chuyển hướng triển khai quản lý và chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng đang là giải pháp được ngành y tế Hà Tĩnh thực hiện. Các hoạt động như: khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn, truyền thông và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cơ sở được ngành chỉ đạo các trạm y tế triển khai. Các mô hình câu lạc bộ, mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cũng từng bước được hình thành.

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Già hóa dân số nhanh đặt ra nhiều áp lực trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Đến nay, 100% xã, phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 100% địa phương có câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoặc lồng ghép nội dung này vào các mô hình sinh hoạt cộng đồng. Mạng lưới tình nguyện viên được hình thành tại tất cả xã, phường với định hướng mỗi địa phương có ít nhất 40 người. Đây là lực lượng hỗ trợ tuyên truyền, tư vấn, thăm hỏi và chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người sống đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh mạn tính.

Theo Chi cục Dân số tỉnh, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tại Hà Tĩnh trong năm 2024 và 2025 đều đạt 99,9%. Năm 2026, dù tổ chức bộ máy và mạng lưới y tế cơ sở có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính song hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn được duy trì. Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99% và ngành y tế phấn đấu đến cuối năm 2026, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt trên 99%.

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Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hoạt động khám và quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ngay tại cộng đồng.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang ngày càng đa dạng. Bên cạnh khám, chữa bệnh, nhiều người cần được phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày hoặc chăm sóc lâu dài tại nhà và cộng đồng. Đây là yêu cầu đặt ra đối với hệ thống y tế trong bối cảnh già hóa dân số.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ít nhất 90% được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám, chữa bệnh và nhận được sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng.

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Bên cạnh nâng cao năng lực y tế, cần xây dựng các mô hình để người cao tuổi có điều kiện sinh hoạt. Ảnh: CLB "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" xã Thạch Khê sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa.

Theo ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế, để hiện thực hóa được các mục tiêu đã đặt ra, ngành đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, thay thế kế hoạch ban hành năm 2021, phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì tỷ lệ khám sức khỏe ở mức cao mà còn phải nâng chất lượng chăm sóc, củng cố y tế ban đầu, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống bệnh không lây nhiễm và phục hồi chức năng; phát triển mạng lưới cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng; nghiên cứu các mô hình dưỡng lão, chăm sóc dài hạn, chăm sóc có thời hạn, chăm sóc bán trú, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi.

“Có thể nói, trong bối cảnh già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mục tiêu hướng đến không đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà quan trọng hơn là giúp người cao tuổi sống khỏe, duy trì khả năng tự chủ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp tục đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng” – Ông Mai Lê Thuộc nhấn mạnh.

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Tags:

#Già hóa dân số ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi #Hà Tĩnh triển khai khám sức khỏe định kỳ

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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