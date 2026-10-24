Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” với Quỹ Good Sam Lotus Charity.

Trong khuôn khổ chương trình “Mắt sáng học đường”, Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ tài trợ cho trẻ em dưới 16 tuổi bị tật khúc xạ. Đối tượng hướng đến bao gồm trẻ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và những gia đình gặp khó khăn về kinh tế.

Bà Phạm Thị Minh Thu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn nhấn mạnh: Chương trình hợp tác không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những giá trị nhân văn và mang đến nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cho các nhóm đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chương trình góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung vì một cộng đồng khỏe mạnh, nơi mọi người đều có cơ hội được chăm sóc và bảo vệ thị lực.

Thông qua việc phối hợp chuyên môn y tế với Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, chương trình kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc thị lực chất lượng cao cho trẻ em, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, tự tin khám phá thế giới và nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai.

Đối với chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” sẽ hướng đến những người lớn tuổi mắc các bệnh lý về mắt đặc biệt là bệnh đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực ở nhóm tuổi này. Nếu không được thăm khám và điều trị phù hợp, bệnh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chương trình sẽ hỗ trợ những người cao tuổi mắc bệnh đục thủy tinh thể thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn về kinh tế; người sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhóm đối tượng khó khăn khác theo tiêu chí của chương trình.

Ông Tú Trần – Nhà sáng lập & Giám đốc tài chính Quỹ Good Sam Lotus Charity phát biểu trong buổi lễ.

Lễ ký kết thành công không chỉ mở ra cơ hội triển khai nhiều hoạt động chăm sóc thị lực thiết thực, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của các đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ thị lực, phát hiện sớm các vấn đề về mắt và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng và yêu thương đến những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh.

Với vai trò là đơn vị y tế đồng hành trong chương trình thiện nguyện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh hướng đến việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh lý. Sự đồng hành của Quỹ Good Sam Lotus Charity nhằm tạo thêm nguồn lực để triển khai những hoạt động chăm sóc mắt thiết thực, góp phần mang lại lợi ích lâu dài cho học sinh và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.