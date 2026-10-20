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Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.

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Các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đang tiếp nhận nhiều trẻ mắc cúm A, cúm B, virus hợp bào hô hấp.

Thời tiết giao mùa khiến các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở trẻ em tại Hà Tĩnh gia tăng nhanh chóng. Ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, số lượng bệnh nhi mắc cúm A, cúm B, virus hợp bào hô hấp (RSV) và một số bệnh truyền nhiễm khác đến khám, điều trị tăng cao.

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Cháu Thái Hải Vy đang điều trị viêm phổi và cúm tại Trung tâm Y tế Thạch Hà.

Cháu Thái Hải Vy, 18 tháng tuổi (thôn Nam Sơn, xã Xuân Lộc) được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Thạch Hà sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho, chán ăn. Anh Thái Hữu Dũng (bố cháu Vy) cho biết: “Cháu ở nhà có biểu hiện ốm sốt nên gia đình rất lo lắng. Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo cháu mắc cúm và viêm phổi nên phải nhập viện điều trị. Gia đình mong cháu sớm hồi phục, đồng thời cũng chú ý hơn đến việc chăm sóc, phòng bệnh cho con”.

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Khoa Nhi - Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận nhiều trẻ em mắc cúm trong những ngày gần đây.

Tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thạch Hà, số lượng bệnh nhi tăng cao trong những ngày gần đây. Khoa có 30 giường bệnh nhưng hiện đã kín chỗ, một số bệnh nhi phải chuyển sang các khoa khác để tiếp tục điều trị. Phần lớn trẻ nhập viện mắc cúm A, cúm B và nhiễm virus hợp bào hô hấp, gây áp lực cho công tác khám, chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số bệnh nhi điều trị tại Khoa Nhi tăng khoảng 30% so với tháng trước. Ngoài các bệnh cúm và nhiễm virus hợp bào hô hấp, bệnh viện còn tiếp nhận nhiều trẻ mắc tay chân miệng, tiêu chảy, viêm phế quản và các bệnh lý khác.

Anh Nguyễn Thành Trung (thôn Trường Sơn, xã Hương Đô) chia sẻ: “Khi thấy con có biểu hiện bất thường về sức khỏe, gia đình rất lo lắng nên đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để được kiểm tra, điều trị. Các bác sỹ thông báo cháu mắc cúm A phải nhập viện điều trị. Chúng tôi cũng được hướng dẫn chú ý giữ vệ sinh, thực hiện các biện pháp phòng bệnh và đưa con đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường”.

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Khi thấy trẻ có biểu hiện ban đầu như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi, phụ huynh cần theo dõi và xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, thời tiết thay đổi thất thường, nhiều loại virus cùng xuất hiện, trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, khiến nguy cơ mắc bệnh và lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Đáng lưu ý, một số bệnh có biểu hiện ban đầu tương tự nhau như: sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi khiến nhiều phụ huynh chủ quan tự điều trị tại nhà. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ và trẻ có bệnh nền.

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Bác sĩ Trần Thị Hương – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn cho người nhà bệnh nhi đang điều trị tại khoa.

Bác sĩ Trần Thị Hương – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để các loại virus gây bệnh đường hô hấp lưu hành. Trẻ em, nhất là trẻ nhỏ, có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc bệnh. Phụ huynh cần chú ý các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi, ăn uống kém để theo dõi và đưa trẻ đi khám kịp thời. Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu khó thở, thở nhanh, li bì hoặc bỏ bú, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được xử trí, tránh những biến chứng nguy hiểm”.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Gia đình cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ và thực hiện tiêm chủng theo khuyến cáo của ngành y tế.

VIDEO: Hà Tĩnh gia tăng trẻ mắc cúm, cảnh báo nguy cơ biến chứng

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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