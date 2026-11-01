Khám sàng lọc bệnh lao cho bà con dân tộc Chứt

Với mong muốn mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chứt, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh vừa phối hợp với Trạm Y tế xã Phúc Trạch tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện chủ động bệnh lao, lao tiềm ẩn và các bệnh lý đường hô hấp cho gần 200 người dân trên địa bàn.

Nhân viên y tế chụp X.Quang cho người dân trên xe lưu động.

Trong ngày 30/10, các y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã tận tình thăm khám, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết hoàn toàn miễn phí cho người dân.

Người dân được siêu âm tổng quát.

Chương trình được triển khai với nhiều kỹ thuật chuyên môn như siêu âm, chụp X.Quang phổi lưu động để phát hiện sớm những tổn thương tại phổi; xét nghiệm Mantoux nhằm sàng lọc lao tiềm ẩn; xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao và đo chức năng hô hấp để phát hiện các bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản.

Qua đó, giúp người dân có cơ hội kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và được tư vấn hướng xử trí, điều trị phù hợp.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Các y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn bà con cách bảo vệ sức khỏe hằng ngày, trang bị những kiến thức về phòng, chống bệnh lao, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, hạn chế các yếu tố nguy cơ gây bệnh đường hô hấp và cách nhận biết những dấu hiệu cảnh báo bệnh lao. Đồng thời, khuyến cáo bà con đến cơ sở y tế khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực, sốt hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm bệnh lao, lao tiềm ẩn và các bệnh lý hô hấp có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.