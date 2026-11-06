Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cập nhật kỹ thuật MRI, CT hiện đại

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng LinkRad và GE HealthCare cập nhật kỹ thuật MRI, CT và chẩn đoán ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
Chiều 6/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Hệ thống Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh LinkRad và GE HealthCare tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật các tiến bộ chẩn đoán hình ảnh trong lâm sàng hiện đại: Tối ưu chẩn đoán – Nâng cao hiệu quả điều trị”.
PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang cùng TS.BS Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội thảo
Tại hội thảo, các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trình bày nhiều nội dung chuyên sâu, giàu tính thực tiễn. Nổi bật là các báo cáo về phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) định lượng gan và cập nhật trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến - những kỹ thuật tiên tiến giúp đánh giá chi tiết tổn thương mô, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và theo dõi diễn tiến điều trị.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng đi sâu thảo luận về kỹ thuật cắt lớp vi tính (CT) liều thấp trong tầm soát ung thư phổi từ giai đoạn sớm đến quyết định quản lý, cùng chiến lược chẩn đoán hình ảnh ung thư vú theo xu hướng thế giới và thực tiễn tại Việt Nam.
Thông qua hội thảo, đội ngũ y, bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ y tế hiện đại, cập nhật kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế của tỉnh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các bệnh viện tuyến trung ương và các đơn vị công nghệ trong chuyển giao giải pháp chẩn đoán hình ảnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến tỉnh, tối ưu hóa quá trình chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương.
Dịp này, các chuyên gia từ Công ty TNHH GE HealthCare Việt Nam cũng giới thiệu các cải tiến kỹ thuật trên hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla nhằm tối ưu chất lượng hình ảnh.
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