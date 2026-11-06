Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cập nhật kỹ thuật MRI, CT hiện đại

Quỳnh Sơn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng LinkRad và GE HealthCare cập nhật kỹ thuật MRI, CT và chẩn đoán ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Chiều 6/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Hệ thống Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh LinkRad và GE HealthCare tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật các tiến bộ chẩn đoán hình ảnh trong lâm sàng hiện đại: Tối ưu chẩn đoán – Nâng cao hiệu quả điều trị”.

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang cùng TS.BS Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội thảo

bqbht_br_canh-toan.png
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trình bày nhiều nội dung chuyên sâu, giàu tính thực tiễn. Nổi bật là các báo cáo về phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) định lượng gan và cập nhật trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến - những kỹ thuật tiên tiến giúp đánh giá chi tiết tổn thương mô, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và theo dõi diễn tiến điều trị.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đi sâu thảo luận về kỹ thuật cắt lớp vi tính (CT) liều thấp trong tầm soát ung thư phổi từ giai đoạn sớm đến quyết định quản lý, cùng chiến lược chẩn đoán hình ảnh ung thư vú theo xu hướng thế giới và thực tiễn tại Việt Nam.

bqbht_br_dai-hoc-y-ok.png
PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang phát biểu khai mạc hội thảo.
bqbht_br_ok-linh-ok.png
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Quế - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) trình bày các chuyên đề tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, đội ngũ y, bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ y tế hiện đại, cập nhật kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế của tỉnh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các bệnh viện tuyến trung ương và các đơn vị công nghệ trong chuyển giao giải pháp chẩn đoán hình ảnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến tỉnh, tối ưu hóa quá trình chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương.

Dịp này, các chuyên gia từ Công ty TNHH GE HealthCare Việt Nam cũng giới thiệu các cải tiến kỹ thuật trên hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla nhằm tối ưu chất lượng hình ảnh.

Tin liên quan

Tags:

#chẩn đoán hình ảnh #Bệnh viện Hà Tĩnh #chẩn đoán ung thư

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở

Trước yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động kiện toàn đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.
Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng đến những đối tượng cần được hỗ trợ.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!