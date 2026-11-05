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Hà Tĩnh chủ động ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh quốc tế, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển; củng cố năng lực giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

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Dịch bệnh Ebola tiếp tục được ngành y tế thế giới theo dõi, cảnh báo nguy cơ lây lan. Ảnh minh họa.

Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, do vi-rút Ebola gây ra, có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, các chất dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; cũng có thể lây qua vật dụng bị nhiễm mầm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày. Người mắc bệnh thường có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy, phát ban; trường hợp nặng có thể dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng hệ thống cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương – những đầu mối giao thương, vận tải quốc tế quan trọng, luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương hàng hải. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống Ebola, trong đó, tập trung kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Trước nguy cơ dịch bệnh, chúng tôi xác định tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, sẵn sàng các phương án ứng phó, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ trường hợp nghi ngờ đầu tiên (nếu có), không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng”.

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Lực lượng kiểm dịch y tế (CDC Hà Tĩnh) tăng cường kiểm tra, giám sát y tế đối với các tàu quốc tế cập cảng.

Tại các cảng biển, CDC Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm dịch y tế, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Mới đây, khi tàu SHUN KAI LUN từ Nhật Bản cập Cảng nước sâu Sơn Dương, lực lượng kiểm dịch y tế đã kịp thời có mặt, triển khai các biện pháp kiểm tra theo quy định như: thông tin về hành trình, quốc tịch, lịch sử đi lại của các thuyền viên; kiểm tra, theo dõi sức khỏe từng người nhằm kịp thời phát hiện những tác nhân có khả năng mang mầm bệnh.

Ông ZHAN ZHONGZHU - Thuyền trưởng tàu SHUN KAI LUN cho biết: “Tàu có 14 thuyền viên, hiện tất cả đều khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn Hà Tĩnh trong quá trình kiểm tra, theo dõi sức khỏe thuyền viên”.

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Lực lượng chức năng khai thác thông tin dịch tễ của các thuyền viên tàu SHUN KAI LUN.

Theo lực lượng kiểm dịch y tế, hoạt động hàng hải quốc tế diễn ra thường xuyên với nhiều tàu hàng từ các quốc gia, vùng lãnh thổ cập cảng Hà Tĩnh, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu vào.

Hiện đơn vị đang tập trung kiểm soát thông tin về hành trình, quốc tịch, lịch sử đi lại của thuyền viên, đặc biệt là những trường hợp từng đến hoặc đi qua vùng có dịch trong vòng 21 ngày. Nếu phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan, lực lượng kiểm dịch sẽ phối hợp với ngành y tế đánh giá nguy cơ, tổ chức cách ly và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

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Bộ đội biên phòng phối hợp với CDC Hà Tĩnh tăng cường giám sát y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Không chỉ tại các cảng biển, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng là địa bàn trọng điểm trong công tác giám sát, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, với hoạt động xuất nhập cảnh thường xuyên của công dân Việt Nam, Lào và người nước ngoài.

Những ngày này, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, CDC Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng đang tăng cường phối hợp giám sát y tế, kiểm soát người xuất nhập cảnh, chú trọng rà soát những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng có dịch; đồng thời bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương qua biên giới diễn ra thông suốt, đúng quy định.

Thiếu tá Nguyễn Võ Giáp - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Chúng tôi xác định luôn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Khi phát hiện người xuất nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch, lực lượng biên phòng sẽ lập tức thông báo cho kiểm dịch y tế để đánh giá, triển khai biện pháp chuyên môn; đồng thời phối hợp kiểm soát khu vực, phân luồng người và phương tiện, hạn chế tiếp xúc không cần thiết. Nếu phát sinh tình huống dịch bệnh, đơn vị sẽ phối hợp khoanh vùng, hỗ trợ truy vết các trường hợp liên quan, kiểm soát địa bàn và phương tiện, kịp thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo xử lý”.

Song song với kiểm soát nguy cơ từ bên ngoài, CDC Hà Tĩnh chú trọng củng cố năng lực phòng, chống dịch trong toàn hệ thống y tế. Trọng tâm là nâng cao khả năng giám sát, sàng lọc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; rà soát nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ và kiện toàn các đội phản ứng nhanh, bảo đảm sẵn sàng triển khai các biện pháp chuyên môn khi có tình huống phát sinh. Công tác tập huấn, hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được tăng cường.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi chú trọng bám sát diễn biến dịch bệnh quốc tế, đánh giá đúng nguy cơ, tham mưu giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp. Mục tiêu cao nhất là giữ vững thế chủ động, bảo vệ an toàn sức khỏe Nhân dân, không để dịch bệnh trở thành nguy cơ đối với cộng đồng”.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân:

  • Hạn chế đến vùng đang có dịch Ebola nếu không thực sự cần thiết; nếu phải đi, cần tìm hiểu tình hình dịch và tuân thủ hướng dẫn phòng bệnh.
  • Người trở về từ vùng có dịch cần chủ động khai báo với trạm y tế gần nhất hoặc liên hệ CDC Hà Tĩnh để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe.
  • Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ hoặc có tiếp xúc với người mắc, nghi mắc Ebola, cần liên hệ ngay cơ sở y tế; không tự ý đến nơi đông người khi chưa được tư vấn.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người nghi mắc hoặc tử vong do Ebola và động vật hoang dã, động vật nghi nhiễm bệnh.
  • Theo dõi thông tin từ cơ quan y tế chính thống, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

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Tags:

#Ebola Hà Tĩnh #CDC Hà Tĩnh #Cửa khẩu Cầu Treo #Cảng Vũng Áng #Cảng Sơn Dương #kiểm dịch y tế #phòng chống Ebola

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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