Vì sao cúm A nguy hiểm hơn ở người mắc bệnh tim mạch?

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi. Ở người khỏe mạnh, phần lớn trường hợp có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần. Tuy nhiên, ở người có bệnh tim mạch, cúm A có thể làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, khi bị cúm, cơ thể xuất hiện phản ứng viêm để chống lại virus. Người bệnh có thể sốt cao, tim đập nhanh, nhu cầu oxy tăng, đồng thời dễ mất nước do sốt và ăn uống kém. Những yếu tố này khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tuần hoàn.

Đối với người mắc bệnh mạch vành, tình trạng tăng nhịp tim và nhu cầu oxy có thể làm mất cân bằng giữa lượng oxy cơ tim cần và lượng máu được cung cấp, từ đó khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn đau thắt ngực. Ở người suy tim, sốt, mất nước và phản ứng viêm toàn thân có thể làm rối loạn cân bằng dịch, khiến các triệu chứng khó thở, phù và mệt mỏi trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, nhiễm cúm còn có thể làm tăng nguy cơ viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim và các biến cố tim mạch cấp tính. Một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm phổi hoặc nhiễm trùng nặng, đặc biệt ở người cao tuổi và người có nhiều bệnh nền.

Do đó, người mắc bệnh tim mạch không nên xem cúm A là bệnh thông thường, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về hô hấp hoặc tuần hoàn.

Chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhân mắc cúm đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BV

Nhận biết triệu chứng cúm A ở người bệnh tim mạch

Các triệu chứng cúm A thường xuất hiện đột ngột, bao gồm:

-Sốt, có thể sốt cao.

-Đau đầu, đau mỏi cơ và toàn thân.

-Ho khan, đau họng.

-Nghẹt mũi, chảy nước mũi.

-Mệt mỏi, chán ăn, suy nhược.

Ở người có bệnh tim mạch, cần đặc biệt chú ý nếu xuất hiện thêm các biểu hiện như khó thở tăng lên, đau hoặc tức ngực, tim đập nhanh bất thường, hồi hộp, đánh trống ngực, phù chân hoặc mệt nhiều hơn so với thường ngày.

Những dấu hiệu này có thể cảnh báo bệnh tim mạch đang diễn biến xấu hoặc xuất hiện biến chứng do cúm. Người bệnh cần được thăm khám sớm, không nên tự điều trị kéo dài tại nhà.

Điều trị cúm A ở người mắc bệnh tim mạch cần lưu ý gì?

Việc điều trị cúm A ở người có bệnh tim mạch cần được thực hiện thận trọng, vừa kiểm soát nhiễm virus, vừa tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nền.

Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở nhiều hoặc tăng nhanh, ngất, lú lẫn, tím tái, người bệnh cần gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế ngay. Không nên chờ sốt kéo dài 2–3 ngày mới đi khám khi đã có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Sử dụng thuốc kháng virus khi có chỉ định. Oseltamivir là một trong những thuốc kháng virus được sử dụng trong điều trị cúm. Thuốc có hiệu quả tốt nhất khi được dùng sớm, thường trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim mạch thuộc nhóm có nguy cơ biến chứng cao nên cần được bác sĩ đánh giá và cân nhắc điều trị kháng virus ngay cả khi đã qua khoảng thời gian này. Người bệnh không tự ý mua thuốc hoặc điều chỉnh liều. Hạ sốt đúng cách. Paracetamol thường được ưu tiên để giảm sốt, giảm đau khi không có chống chỉ định. Người bệnh cần sử dụng đúng liều theo hướng dẫn. Không tự ý lạm dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, đặc biệt ở người suy tim, bệnh thận hoặc đang sử dụng một số thuốc tim mạch, vì thuốc có thể gây giữ muối nước, ảnh hưởng chức năng thận và làm nặng bệnh nền. Bổ sung nước phù hợp. Sốt và ăn uống kém có thể khiến cơ thể mất nước, làm nhịp tim tăng và ảnh hưởng đến tuần hoàn. Người bệnh nên uống nước từng ngụm nhỏ, chia thành nhiều lần. Tuy nhiên, người suy tim hoặc đang phải hạn chế dịch cần tuân thủ lượng nước bác sĩ đã khuyến cáo, không tự ý uống quá nhiều. Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường. Người bệnh cần chú ý nhịp tim, mức độ khó thở, tình trạng đau ngực, phù chân và khả năng ăn uống, sinh hoạt. Không tự ý ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp, suy tim, bệnh mạch vành hoặc thuốc chống đông đang sử dụng nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chủ động phòng cúm A để bảo vệ trái tim

Tiêm vaccine cúm hằng năm là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc cúm và hạn chế biến chứng nặng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp, tránh tiếp xúc gần với người đang mắc cúm.

Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, vận động phù hợp với tình trạng tim mạch và tuân thủ điều trị bệnh nền cũng góp phần bảo vệ sức khỏe.

Cúm A không chỉ là bệnh lý đường hô hấp mà còn có thể tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch. Người mắc bệnh tim cần chủ động phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

PGS.TS Tạ Mạnh Cường

Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, BV Bạch Mai