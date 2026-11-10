Công bố kết quả kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú tại các trường học, ngành y tế Hà Tĩnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.
Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú trường học trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, từ ngày 21/10 đến 30/10/2026, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 48 bếp ăn tại 34 xã, phường.
Bên cạnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục hạn chế, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn trong chế biến và phục vụ ăn uống.
Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học ngày càng được quan tâm. 100% cơ sở được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ, thủ tục hành chính; khu vực sơ chế, chế biến và phục vụ ăn uống được bố trí riêng biệt; dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống và thức ăn chín được sử dụng riêng.
Người trực tiếp quản lý, chế biến thực phẩm cơ bản được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, trang bị trang phục bảo hộ lao động. Các cơ sở cũng đã quan tâm hơn đến việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm.
Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: cơ sở vật chất tại một số bếp ăn đã cũ, xuống cấp hoặc đang trong quá trình xây dựng; biện pháp phòng, chống côn trùng gây hại chưa bảo đảm tính bền vững. Một số trường ghi chép nội dung kiểm thực 3 bước chưa đầy đủ; tủ lưu mẫu thức ăn chưa được trang bị nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ; hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đóng gói sẵn còn thiếu thông tin.
Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các cơ sở, kịp thời xử lý vi phạm và thông tin phản ánh của người dân.
Đối với các bếp ăn nội trú, bán trú, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống côn trùng gây hại; thực hiện đầy đủ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhất là đối với hàng đóng gói sẵn; ghi chép, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, nâng cao kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý, nhân viên chế biến trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.
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