Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Công bố kết quả kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú trường học ở Hà Tĩnh

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra 48 bếp ăn nội trú, bán trú tại các trường học, ngành y tế Hà Tĩnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

bqbht_br_img-3953a.jpg
Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú trường học trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, từ ngày 21/10 đến 30/10/2026, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 48 bếp ăn tại 34 xã, phường.

Bên cạnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục hạn chế, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn trong chế biến và phục vụ ăn uống.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học ngày càng được quan tâm. 100% cơ sở được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ, thủ tục hành chính; khu vực sơ chế, chế biến và phục vụ ăn uống được bố trí riêng biệt; dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống và thức ăn chín được sử dụng riêng.

Người trực tiếp quản lý, chế biến thực phẩm cơ bản được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, trang bị trang phục bảo hộ lao động. Các cơ sở cũng đã quan tâm hơn đến việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: cơ sở vật chất tại một số bếp ăn đã cũ, xuống cấp hoặc đang trong quá trình xây dựng; biện pháp phòng, chống côn trùng gây hại chưa bảo đảm tính bền vững. Một số trường ghi chép nội dung kiểm thực 3 bước chưa đầy đủ; tủ lưu mẫu thức ăn chưa được trang bị nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ; hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đóng gói sẵn còn thiếu thông tin.

bqbht_br_img-3938a.jpg
Đoàn làm việc với các cơ sở giáo dục về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các cơ sở, kịp thời xử lý vi phạm và thông tin phản ánh của người dân.

Đối với các bếp ăn nội trú, bán trú, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống côn trùng gây hại; thực hiện đầy đủ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhất là đối với hàng đóng gói sẵn; ghi chép, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, nâng cao kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý, nhân viên chế biến trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tin liên quan

Tags:

#Tháng hành động vi an toàn vệ sinh thực phẩm #Mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Tĩnh #Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cai thuốc lá, đừng đợi đến khi mắc bệnh

Cai thuốc lá, đừng đợi đến khi mắc bệnh

Theo cảnh báo từ các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, thuốc lá đang âm thầm gây tổn thương cơ thể qua nhiều năm, việc cai thuốc càng muộn, người bệnh càng phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề.
Sống khỏe cùng BHT: Sốt, đau đầu - Khi nào cần nghĩ đến bệnh não mô cầu?

Sống khỏe cùng BHT: Sốt, đau đầu - Khi nào cần nghĩ đến bệnh não mô cầu?

Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao.  Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở

Trước yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động kiện toàn đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.
Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng đến những đối tượng cần được hỗ trợ.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!