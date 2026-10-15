Điều trị trĩ bằng laser tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh: Hướng tới giảm đau, phục hồi sớm

Trĩ là bệnh lý phổ biến, nhưng tâm lý e ngại thăm khám khiến nhiều người trì hoãn điều trị. Khi tình trạng chảy máu kéo dài, búi trĩ sa hoặc các triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên được thăm khám để xác định nguyên nhân, mức độ bệnh và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh – thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, điều trị bệnh trĩ được thực hiện dựa trên đánh giá cụ thể từng trường hợp. Trong đó, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) là một trong những phương pháp có thể được chỉ định ở những bệnh nhân phù hợp.

Điều trị trĩ bằng Laser giúp giảm đau hiệu quả và rút ngắn thời gian phục hồi

Chảy máu khi đại tiện không nên mặc định là do trĩ

Chảy máu đỏ tươi khi đại tiện, đau rát, ngứa vùng hậu môn, búi trĩ lồi hoặc sa ra ngoài là những triệu chứng thường gặp ở người mắc bệnh trĩ. Tình trạng này có thể liên quan đến táo bón, ngồi nhiều hoặc ít vận động.

Tuy nhiên, chảy máu khi đại tiện không phải lúc nào cũng do bệnh trĩ. Một số bệnh lý hậu môn – trực tràng khác cũng có thể gây biểu hiện tương tự. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để xác định đúng nguyên nhân, đặc biệt khi tình trạng chảy máu kéo dài hoặc tái diễn.

Không phải mọi trường hợp bệnh trĩ đều cần phẫu thuật. Tùy mức độ bệnh và tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp từ điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, điều trị nội khoa, thủ thuật đến phẫu thuật.

Laser tác động vào búi trĩ, hạn chế mức độ xâm lấn

Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) sử dụng năng lượng laser tác động vào mô búi trĩ từ bên trong, giúp làm co mô trĩ và thúc đẩy quá trình xơ hóa, cố định mô.

Khác với các phương pháp phẫu thuật cắt trĩ kinh điển, LHP không tập trung vào việc cắt bỏ toàn bộ búi trĩ mà hướng đến bảo tồn mô và giảm mức độ can thiệp. Phương pháp này được nghiên cứu và ứng dụng ở bệnh nhân trĩ nội có triệu chứng, đặc biệt ở một số trường hợp độ II–III. Chỉ định điều trị cần được bác sĩ đánh giá dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Điều trị trĩ bằng Laser rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chảy máu sau mổ

Một số nghiên cứu so sánh LHP với phẫu thuật cắt trĩ kinh điển ghi nhận phương pháp này có thể giúp giảm đau sau phẫu thuật, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm chảy máu sau mổ ở một số nhóm bệnh nhân. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị và thời gian hồi phục còn phụ thuộc vào mức độ bệnh, tình trạng mô, kỹ thuật thực hiện và chăm sóc sau điều trị. Một số trường hợp có thể cần phối hợp các phương pháp khác.

Đánh giá mức độ bệnh trước khi lựa chọn phương pháp điều trị

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh người bệnh được thăm khám và đánh giá cụ thể trước khi bác sĩ đưa ra chỉ định điều trị. BSCKII Võ Xuân Thành có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại khoa, chuyên sâu thăm khám, chẩn đoán và phẫu thuật các bệnh lý Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiêu hóa, gan – mật – tụy, thoát vị bẹn và phẫu thuật nhi. Cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bệnh trĩ nặng, phức tạp.

Đối với bệnh trĩ, phương pháp điều trị được lựa chọn dựa trên mức độ bệnh, đặc điểm búi trĩ và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Việc đánh giá trước điều trị giúp bác sĩ xác định phương pháp phù hợp, trong đó laser chỉ được chỉ định khi đáp ứng các tiêu chí chuyên môn.

Ưu đãi điều trị bệnh trĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ chi phí điều trị trĩ:

Miễn phí thăm khám và tư vấn.

Giảm 50% chi phí công phẫu thuật điều trị trĩ.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Người bệnh có nhu cầu thăm khám, tư vấn có thể liên hệ 0901747173.

Khi xuất hiện tình trạng chảy máu khi đại tiện, búi trĩ sa, đau rát kéo dài hoặc triệu chứng tái diễn, người bệnh nên chủ động thăm khám để xác định nguyên nhân, mức độ bệnh và lựa chọn hướng điều trị phù hợp, thay vì tự điều trị kéo dài.