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Bộ Y tế khuyến cáo 8 biện pháp để phòng bệnh cúm mùa

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Bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai... trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.

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Bác sỹ khám cho bệnh nhi mắc cúm A đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Thời điểm hiện nay, cúm mùa đang gia tăng tại nhiều địa phương. Ở nhiều bệnh viện đã ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc cúm mùa đến khám và nhập viện.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số ca mắc có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt vào thời điểm giao mùa và những tháng lạnh trong mùa Thu-Đông.

Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus, phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người bệnh, tại nơi tập trung đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.

Các bệnh nền làm tăng nguy cơ diễn biến nặng gồm bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và tình trạng suy giảm miễn dịch. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh, nhận biết triệu chứng và theo dõi sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ lây nhiễm và biến chứng.

Cúm mùa có thể gây biến chứng nặng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 8 biện pháp phòng bệnh.

Thứ nhất, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém.

Thứ hai, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy sau khi sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định, đồng thời rửa tay ngay sau đó.

Thứ ba, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Thứ tư, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

Thứ năm, duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Thứ sáu, người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh. Người bệnh không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Thứ bảy, thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc; bảo đảm không gian sống, nơi làm việc và lớp học thông thoáng, tăng cường thông khí tại những khu vực kín.

Thứ tám, người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người. Khi xuất hiện triệu chứng bệnh, cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến bệnh cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp./.

Thùy Giang/vietnamplus.vn
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#cúm mùa #Khuyến cáo phòng cúm #Cục Phòng bệnh #Bộ Y tế

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