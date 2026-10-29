Cẩn trọng với thói quen tự mua Tamiflu điều trị cúm A

Lượng ca mắc cúm A tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh gia tăng trong thời gian gần đây.

Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự mua thuốc điều trị cúm A mà chưa được bác sĩ thăm khám, đánh giá vẫn diễn ra. Tâm lý muốn bệnh nhanh khỏi, ngại mất thời gian đến cơ sở y tế khiến không ít người lựa chọn tự dùng thuốc kháng virus ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Chị N.L.H. (phường Trần Phú) cho biết, sau khi con bị sốt và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với cúm A, chị đã tự mua Tamiflu cho con uống. “Tôi hỏi mua tại hiệu thuốc thì giá 70.000 đồng/viên. Do công việc bận rộn, tôi muốn cho cháu uống thuốc để nhanh khỏi, đỡ mất thời gian đến bệnh viện” – chị H. chia sẻ.

Không riêng chị H., một bộ phận người dân vẫn có tâm lý tự điều trị, cho rằng kết quả xét nghiệm dương tính đã đủ căn cứ để dùng thuốc kháng virus hoặc áp dụng cách điều trị của người khác cho bản thân và gia đình.

Người dân tìm mua Tamiflu với mong muốn nhanh khỏi cúm A.

Gần một tháng nay, lượng khách tìm mua thuốc điều trị cúm A tại các nhà thuốc tư nhân tăng gấp 3-5 lần so với trước. Nhu cầu tăng ở nhiều nhóm thuốc, từ hạ sốt, giảm đau, vitamin, siro ho đến thuốc kháng virus, trong đó có Tamiflu. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số quầy thuốc, nguồn cung Tamiflu đang khan hiếm; một số nơi chỉ còn ít thuốc sản xuất trong nước, trong khi thuốc nhập khẩu gần như hết hàng.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người mắc cúm mùa thể nhẹ, không thuộc nhóm nguy cơ cao có thể được chăm sóc, điều trị triệu chứng và theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trường hợp bệnh có dấu hiệu nặng, diễn biến phức tạp hoặc người mắc thuộc nhóm nguy cơ cao cần được thăm khám sớm để đánh giá và có hướng điều trị phù hợp.

Tự ý dùng thuốc Tamiflu không theo chỉ định của bác sĩ có thể gây ra những hệ luỵ.

Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir, là thuốc kháng virus được sử dụng trong điều trị cúm A theo chỉ định. Tuy nhiên, theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, không phải tất cả bệnh nhân mắc cúm A đều cần dùng thuốc này. Tamiflu được ưu tiên sử dụng cho người bệnh có diễn biến nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao như người có bệnh lý nền, người cao tuổi, trẻ em và người suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ Nguyễn Thảo Linh - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Việc sử dụng Tamiflu cần căn cứ vào tình trạng bệnh, thời điểm khởi phát triệu chứng và chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, bệnh viện ghi nhận một số trường hợp tự ý dùng thuốc gặp tác dụng không mong muốn, từ nổi mẩn đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng, gây khó khăn cho công tác xử trí và điều trị".

Theo bác sĩ Nguyễn Thảo Linh, tự ý dùng thuốc hoặc chủ quan theo dõi tại nhà khi bệnh có dấu hiệu chuyển nặng có thể khiến người bệnh chậm được thăm khám và điều trị phù hợp. Đặc biệt, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch và các nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi sát vì cúm có thể gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp.

Bên cạnh đó, Tamiflu có thể gây tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, đau đầu; một số trường hợp có thể gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Việc tự ý sử dụng thuốc kháng virus không đúng chỉ định còn có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Đáng nói, việc tích trữ, tự mua Tamiflu tự do dẫn đến tình trạng đầu cơ, làm khan hiếm thuốc, khiến người bệnh nặng thực sự cần điều trị lại không có thuốc dùng hoặc phải mua với giá cao.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mắc cúm A để có hướng điều trị phù hợp.

Một sai lầm phổ biến khác là tự ý mua kháng sinh khi bị ho, sốt. Kháng sinh không có tác dụng điều trị virus cúm, việc sử dụng không đúng chỉ định còn gây tốn kém, tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ như tiêu chảy, mệt mỏi và góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Thuốc chỉ được sử dụng khi bác sĩ xác định có nhiễm khuẩn hoặc bội nhiễm vi khuẩn.

Khi có triệu chứng nghi mắc cúm A, người dân không nên tự ý mua Tamiflu hoặc kháng sinh để điều trị. Hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị phù hợp.