Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có tân giám đốc

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 30/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

Ông Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (Sở Y tế) công bố quyết định bổ nhiệm.

Ngày 15/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Phương.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh, ngành y tế đối với quá trình công tác, năng lực quản lý và những đóng góp của bà trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh Phạm Thị Phương.

Trên cương vị mới, tân Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm quản lý, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đặc biệt, vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa Hà Tĩnh. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, tân Giám đốc cần tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Phương - tân Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đã dành cho bản thân.

Bà Phạm Thị Phương - tân Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng bày tỏ, bản thân nghiêm túc tiếp thu các ý kiến giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế; đề cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động phát huy tốt những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh được nghỉ hưu theo chế độ.