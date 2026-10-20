Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 10 đồng chí, kể từ ngày 21/10/2026.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể: Điều động đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Tài chính từ ngày 21/10/2026 để phân công, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động đồng chí Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Luân chuyển đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng bộ phường Sông Trí, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Vinh, về công tác tại Trường Đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Liên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 – 2030; luân chuyển đến công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Lê Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

Thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nỗ lực cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trên cơ sở đánh giá đầy đủ phẩm chất, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm, sở trường, quá trình công tác và sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí; đồng thời gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng và quy chế làm việc; kế thừa và phát huy những kết quả của các thế hệ cán bộ đi trước; cùng tập thể giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất hành động; khẩn trương nắm bắt công việc, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo; chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt công việc được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công tác.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, đối với Sở Tài chính, đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan tham mưu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, chủ động đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.



Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đề nghị phát huy vai trò đầu mối quản lý, thúc đẩy phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng; bám sát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; đổi mới phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; phối hợp nắm tình hình các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh. Nhà trường cần rà soát, xác định rõ chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí và các xã Thạch Khê, Thạch Lạc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên; khai thác lợi thế riêng có của từng địa phương để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh được thành lập nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về những vấn đề quan trọng, phức tạp và các điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh. Theo đó, cần bám sát nhiệm vụ được phân công, phát huy năng lực, sở trường; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu, đề xuất những nội dung thiết thực, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.