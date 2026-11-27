PGS.TS. Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại biểu tham dự tọa đàm.

Chiều 27/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm “Chuyển đổi số lấy người dùng làm trung tâm - Cùng tư duy, cùng hành động”. PGS.TS. Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì tọa đàm. Cùng dự có các chuyên gia từ trong nước và nước ngoài, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Các chuyên gia tham dự chương trình tọa đàm.

Đại biểu các sở, ngành, địa phương tham dự tọa đàm.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, chuyển đổi số hiện nay không còn là lựa chọn mà trở thành một yêu cầu khách quan, xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

PGS.TS. Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc chương trình và trực tiếp trình bày chuyên đề “Chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội, đặc biệt đối với chính quyền cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số”.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức chương trình tọa đàm là dịp để đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương trao đổi, thảo luận, hướng tới mục tiêu "cùng tư duy" để tạo sự thống nhất về nhận thức, "cùng hành động" để tạo ra sự chuyển biến trong thực tiễn; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.

Tại chương trình tọa đàm, đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số tại địa phương; nhận diện những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai, nhất là ở cấp cơ sở, từ đó làm rõ cách thức tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Lê Văn Dũng trình bày tham luận “Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai chuyển đổi số tại tỉnh Hà Tĩnh”.

Các nội dung thảo luận đi sâu vào định hướng, chính sách mới của Chính phủ về chuyển đổi số; lộ trình triển khai các nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở cấp tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành. Đại biểu cũng phân tích những điều kiện về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, dữ liệu và cơ chế phối hợp để chính quyền địa phương 2 cấp từng bước làm chủ công tác quản trị dữ liệu, quản trị AI, đưa các ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Đại biểu trao đổi trực tuyến cùng chuyên gia công nghệ thông tin ở Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, tọa đàm dành sự quan tâm đến việc thu hẹp khoảng cách số, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng AI vào thực tiễn. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để chính quyền cấp tỉnh, cấp xã chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhân lực, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ và người dân, bảo đảm mọi đối tượng đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số.

Chương trình tọa đàm là diễn đàn để đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số theo hướng thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.