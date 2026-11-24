Sáng 24/11, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu, gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự Hội nghị còn có đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Lễ Kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm cũng sẽ nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, cũng sẽ có bài phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng khi tới dự sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự kiện quan trọng này tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện cũng góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, vai trò của văn hóa; cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa, các thế hệ người làm công tác văn hóa và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các bài diễn văn, phát biểu tại Lễ kỷ niệm đã tiếp tục khẳng định 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử đất nước.

Những định hướng lớn về văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra từ năm 1946 đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng đã ban hành và lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về văn hóa, đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ để tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ các nhà văn hóa tiền bối, mà là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW, đoàn kết một lòng, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến, để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.