Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Duy Lâm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Chiều 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Đi cùng đoàn có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Lê Thu Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây liên tục hứng chịu các đợt oanh tạc của không quân Mỹ với gần 50.000 quả bom, biến mảnh đất nhỏ bé thành "chảo lửa" giữa chiến trường. Có thời điểm, hơn 1,6 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ, phá bom, mở đường, giữ cho huyết mạch giao thông không bị đứt gãy. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự cống hiến, đức hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hộ Nguyễn Thị Thanh dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ.

Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.