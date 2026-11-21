Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh dự phiên bế mạc.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 21/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và những nội dung thuộc thẩm quyền; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo động lực phát triển đất nước. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh); đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh dự phiên bế mạc.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 21/11.

Đầu phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo luật, 1 nghị quyết. Theo đó, các nội dung trình bày gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Trên cơ sở các nội dung được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, Quốc hội biểu quyết thông qua. Các nội dung vừa được thông qua đã tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và vấn đề đặt ra từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các vị đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của Quốc hội.

Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khoa học, tập trung cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học, công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc (Ảnh: Lâm Hiển).

Từ thành công này, tiếp tục khẳng định bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đó là: đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống; tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.