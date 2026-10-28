Cải tiến quy trình, gỡ áp lực hồ sơ tại phường Sông Trí

Cùng với Vũng Áng và Hoành Sơn, phường Sông Trí đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư trọng điểm. Vì thế, công tác giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư phát sinh khối lượng công việc lớn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ngày càng cấp thiết. Áp lực này càng rõ nét tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, nơi tiếp nhận khối lượng hồ sơ thuộc nhóm lớn nhất tỉnh.

Sông Trí đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Bà Trần Thị Vân Anh – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí cho biết: “Ngoài hồ sơ của người dân trên địa bàn, trung tâm còn tiếp nhận nhiều hồ sơ của người dân các phường lân cận, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng thực. Vì vậy, số lượng hồ sơ cần giải quyết mỗi ngày rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, bên cạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, chúng tôi chú trọng cải tiến, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ”.

Một trong những giải pháp được Sông Trí triển khai hiệu quả là quy trình “4 tại chỗ”, gồm: tiếp nhận, thẩm định, ký, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Quy trình được áp dụng đối với nhiều thủ tục có tính chất đơn giản, phát sinh thường xuyên như: chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, chứng thực vay vốn, một số thủ tục hộ tịch, đăng ký kết hôn và cấp bản sao hộ tịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí chú trọng cải tiến quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Nếu trước đây, hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều bộ phận để thẩm định, trình ký, đóng dấu thì nay, với những thủ tục thuộc danh mục “4 tại chỗ”, toàn bộ quy trình được thực hiện khép kín ngay tại trung tâm. Cách làm này giúp giảm các khâu trung gian, hạn chế thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là đối với những thủ tục có số lượng giao dịch lớn.

Để triển khai hiệu quả, UBND phường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Trung tâm phối hợp với Công an phường tra cứu, đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính chính xác của hồ sơ. Đồng thời, bố trí cán bộ tư pháp thực hiện thẩm định tại chỗ, phối hợp hoàn tất các khâu trình ký, đóng dấu và trả kết quả theo quy trình.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí.

Đến làm thủ tục chứng thực bản sao hộ tịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí, anh Nguyễn Văn Thành (TDP Kỳ Hưng) cho biết: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ, tôi thường lo phải chờ đợi hoặc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Nay làm thủ tục chứng thực, tôi thấy hồ sơ được giải quyết rất nhanh chóng, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức đi lại”.

Cùng với cải tiến quy trình, Sông Trí chú trọng công khai, minh bạch các TTHC. Hiện nay, 276 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được niêm yết tại trung tâm và đăng tải trên trang thông tin điện tử, các kênh thông tin trực tuyến của địa phương.

Bà Trần Thị Vân Anh – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: “Vừa qua, trung tâm đã xây dựng Sổ tay thủ tục hành chính nhằm cung cấp thông tin cần thiết về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận và giải quyết. Thông qua sổ tay này, người dân và doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí hướng dẫn chu đáo cho người dân về thành phần hồ sơ khi đến giao dịch.

Theo tổng hợp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí đã tiếp nhận 35.621 hồ sơ, trong đó có tới 30.838 hồ sơ thuộc lĩnh vực chứng thực. Số hồ sơ còn lại thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội, công thương, tài chính, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nông nghiệp và môi trường. Đến nay, trung tâm đã giải quyết 34.954 hồ sơ; nhiều lĩnh vực như: chứng thực, công thương, tài chính, quy hoạch, xây dựng…đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng tính công khai và khả năng theo dõi tiến độ giải quyết TTHC.

Khối lượng hồ sơ lớn tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực xử lý và chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí. Với việc tập trung cải tiến quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, địa phương đang từng bước giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.