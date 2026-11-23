Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐBQH tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Tỉnh ủy, kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu các cụm phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ; cho ý kiến đối với 5 dự án luật, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Các ĐBQH đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp khoảng 6.200 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước và những nội dung cử tri, Nhân dân quan tâm. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo, góp phần nâng cao chất lượng quyết định của Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các cử tri tham dự hội nghị.

Tại Kỳ họp, các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham gia đầy đủ các phiên họp và hoạt động của Quốc hội. Qua 33 buổi thảo luận tại hội trường và 21 buổi thảo luận tại Tổ, các đại biểu đã có 47 lượt phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao. Các đại biểu tích cực thảo luận, gửi văn bản góp ý đối với 43 dự án luật, nghị quyết thông qua và 5 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp; tập trung vào những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất nhiều nội dung có cơ sở lý luận và thực tiễn, mang tính xây dựng cao.

Các đại biểu tham gia đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; thảo luận, quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách, đầu tư công năm 2027. ĐBQH đoàn Hà Tĩnh đề xuất chuyển đổi tư duy từ “dân số già” thành “dân số vàng về kinh nghiệm”, kiến nghị xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế bạc và có chính sách phát huy vai trò, nguồn lực người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu là thành viên các Ủy ban của Quốc hội tích cực tham gia góp ý các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm.

Bên lề kỳ họp, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào; các đại biểu tham gia đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Anh, nghị sĩ trẻ. Đoàn ĐBQH tỉnh đồng thời tổ chức các hội nghị tham vấn chính sách, pháp luật và tham gia các hoạt động do Trung ương, địa phương tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, cử tri Hà Tĩnh kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất; rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và trạm y tế cấp xã.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội quan tâm khảo sát, đánh giá mức sống của người lao động để điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp; hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng sát thực tiễn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề và kỹ năng số cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ và có các giải pháp quyết liệt bảo vệ môi trường.

Các cử tri tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến đã phản ánh khá toàn diện nhiều vấn đề, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và quan tâm sâu sắc của cử tri đối với sự phát triển của tỉnh, của địa phương và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông tin thêm về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của đất nước và công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và cảm ơn bà con cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đồng lòng, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đây là nguồn động viên và cũng là trách nhiệm để cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề bà con quan tâm và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước, của tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2030 và những năm tiếp theo là rất cao, với khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận chiến lược của Trung ương, nhất là những chủ trương, định hướng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đẩy mạnh triển khai Quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh, phát huy lợi thế của Khu kinh tế Vũng Áng và tháo gỡ vướng mắc để các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động. Trong thu hút đầu tư, tỉnh ưu tiên những dự án tạo thêm việc làm cho người dân, đóng góp cho ngân sách và mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia vào chuỗi cung ứng cho các dự án lớn để tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2027 ngay từ đầu năm.

Tập trung quyết liệt xử lý khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối năm 2026, hoàn thành việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp để sớm đưa các nguồn lực này vào sử dụng hiệu quả.

Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch dựa trên các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Tĩnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giáo dục và đào tạo nghề gắn với việc làm, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát ô nhiễm môi trường, củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh, trật tự, nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng sống của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với các luật, nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ ngay khi văn bản có hiệu lực; chú trọng hướng dẫn cụ thể những quy định mới liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và kinh doanh để bà con, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các đại biểu, cử tri lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Đồng thời khẳng định, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có thẩm quyền và theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời, thông tin kết quả đến cử tri. Riêng các ý kiến về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu những nội dung có liên quan để góp ý khi Quốc hội xem xét dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường rà soát từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết. Việc có thể giải quyết ngay thì khẩn trương thực hiện. Việc cần thêm thời gian phải thông tin rõ cho cử tri về lý do, tiến độ và thời điểm trả lời.

Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Người đứng đầu từng cơ quan, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả giải quyết và việc thông tin, trả lời cử tri đối với những kiến nghị thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Đoàn ĐBQH tỉnh xác định việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên của mỗi đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và giám sát của bà con cử tri đối với hoạt động của Đoàn và từng vị ĐBQH. Sự đồng thuận, tham gia và giám sát của Nhân dân là nguồn lực quan trọng để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.