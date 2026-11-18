Những nội dung này thể hiện trong Nghị định 335/2025/NĐ-CP hướng dẫn các tiêu chí trong xếp loại với công chức.

Tiêu chí chung tối đa 30 điểm

Theo đó, tiêu chí chung được chấm tối đa là 30 điểm (trong thang điểm 100). Tiêu chí này được đánh giá qua 3 nội dung.

Đầu tiên là việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên; khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị gắn với mục tiêu quốc gia, ngành, địa phương; năng lực nhận diện, dự báo xu hướng phát triển, chủ động thích ứng với thay đổi môi trường.

Tiếp đến là hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, tạo điều kiện cho công chức phát huy năng lực; hiệu quả phối hợp công tác và xây dựng đoàn kết nội bộ; mức độ chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ của công chức.

Chính phủ hướng dẫn thang điểm đánh giá công chức cuối năm (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Cuối cùng việc đánh giá dựa trên kết quả thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó là mức độ thường xuyên rà soát, cải tiến các quy chế làm việc, quy trình nội bộ, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực; việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về tổ chức, quản lý, quy trình nội bộ đã được chỉ ra qua đánh giá, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán (nếu có).

Đánh giá trên kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chính phủ quy định tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được chấm tối đa là 70 điểm (trong thang điểm 100).

Việc đánh giá này dựa trên kết quả thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp đến là tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác của năm và các nhiệm vụ phát sinh.

Bên cạnh kết quả hoạt động quản lý, điều hành của tổ chức; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế (nếu có); không để xảy ra sai phạm trong ban hành chính sách, văn bản thì nội dung đánh giá còn dựa trên kết quả phối hợp với các cơ quan liên quan, điều phối chính sách liên ngành, liên vùng; có sáng kiến, mô hình điều phối được ghi nhận (nếu có).

Đánh giá công chức còn dựa trên kết quả thực hiện chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; có sáng kiến cụ thể áp dụng hiệu quả (nếu có).

Kết quả thực hiện chính sách, chương trình khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo tác động rõ rệt đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến (nếu có); Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (nếu có) cũng thuộc nội dung đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Cũng theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP, căn cứ kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo 4 mức.

Mức xếp loại Điều kiện về điểm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Từ 90 điểm trở lên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ 70 điểm đến dưới 90 điểm Hoàn thành nhiệm vụ Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm Không hoàn thành nhiệm vụ Có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp khác theo quy định

Liên quan đến mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, số công chức được xếp loại ở mức này về nguyên tắc không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong từng nhóm công chức có nhiệm vụ tương đồng. Trường hợp tổ chức có thành tích xuất sắc, nổi trội, tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt kế hoạch và mang lại hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền có thể quyết định tỷ lệ cao hơn, nhưng không vượt quá 25% tổng số công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đồng thời, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức do mình đứng đầu.