[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

Hà Tĩnh tập trung cao độ hoàn thiện rà soát vị trí việc làm 03/11/2026 16:52 Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà cơ quan, công sở 02/11/2026 05:15 Các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh về phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Cải tiến quy trình, gỡ áp lực hồ sơ tại phường Sông Trí 28/10/2026 08:28 Với khối lượng hồ sơ thuộc nhóm lớn nhất tỉnh, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đang tập trung cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Quy chế mới về tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 24/10/2026 05:16 Theo quy chế vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont 24/10/2026 04:50 Tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác".

Vấn đề hôm nay: Dữ liệu số - Từ kết nối đến năng lực điều hành 22/10/2026 20:20 Dữ liệu số chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối, khai thác hiệu quả. Hà Tĩnh đang làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, điều hành?

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai 22/10/2026 17:12 Thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển KT-XH và đời sống người dân.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 9 22/10/2026 15:27 Sáng 22/10, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, thông qua 4 nghị quyết chuyên đề 22/10/2026 12:01 HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, đồng thời thông qua 4 nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, phát triển văn hóa và chính sách hỗ trợ công tác phòng chống ma túy.

Tháo gỡ vướng mắc chính sách nhà ở xã hội, bảo đảm quyền lợi các nhóm yếu thế 22/10/2026 11:48 ĐBQH đoàn Hà Tĩnh thống nhất sự cần thiết sửa đổi 3 dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông nguồn lực cho phát triển KT-XH.

Tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị, hạn chế đơn thư vượt cấp 21/10/2026 16:12 Sáng 21/10, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở 21/10/2026 11:45 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Infographic: Quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Hà Tĩnh 21/10/2026 09:30 Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 7/10/2026 về quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, các xã, phường phải hoàn thành việc bầu cử và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 5/12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài 21/10/2026 07:58 Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch 21/10/2026 05:22 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bộ trưởng Nội vụ: Không chủ trương tiếp tục sắp xếp đồng loạt xã, phường 20/10/2026 17:32 Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh nguyên tắc địa phương chủ động xem xét, đề xuất sắp xếp xã theo thực tế, lấy ý kiến người dân và trình Trung ương xem xét; không có chủ trương sắp xếp đồng loạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai 20/10/2026 05:15 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng với Thường trực HĐND tỉnh.

Thủ tướng và ĐBQH các đoàn Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn thảo luận các dự án luật 19/10/2026 11:53 Các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh đồng tình về việc sửa đổi các dự án luật ở lĩnh vực tư pháp nhằm kịp thời hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật...

Chính phủ đề xuất nâng tiền cọc đấu giá bất động sản lên 50%, người bỏ cọc bị cấm tham gia 19/10/2026 11:20 Ngày 19/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi.

Gắn phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu 18/10/2026 23:03 Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.