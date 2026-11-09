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[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử lập hiến, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho tư tưởng xây dựng một nhà nước thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

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