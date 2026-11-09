[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử lập hiến, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho tư tưởng xây dựng một nhà nước thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.
Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Dữ liệu số chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối, khai thác hiệu quả. Hà Tĩnh đang làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, điều hành?
Thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển KT-XH và đời sống người dân.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, đồng thời thông qua 4 nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, phát triển văn hóa và chính sách hỗ trợ công tác phòng chống ma túy.
ĐBQH đoàn Hà Tĩnh thống nhất sự cần thiết sửa đổi 3 dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông nguồn lực cho phát triển KT-XH.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 7/10/2026 về quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, các xã, phường phải hoàn thành việc bầu cử và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 5/12/2026.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.