Mới đây, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phiên tuyển dụng 400 lao động. Trong đó, có 30 trợ lý kỹ thuật và 370 vị trí nhân viên kỹ thuật sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, an ninh...

Công ty Formosa Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 400 lao động, bao gồm lao động phổ thông và lao động có tay nghề.

Đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cả lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo. Đặc biệt, công ty ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp những ngành nghề như: điện, cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử, hóa học, đường sắt và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

Không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, Formosa Hà Tĩnh còn chú trọng cải thiện chế độ đãi ngộ để thu hút, giữ chân người lao động. Bên cạnh hệ thống ký túc xá được đầu tư đồng bộ, thu nhập bình quân của người lao động tại doanh nghiệp đã tăng khoảng 30%. Hiện nay, lao động làm việc theo ca có mức thu nhập từ 13-18 triệu đồng/tháng; lao động không làm ca từ 11-16 triệu đồng/tháng.

Có bằng cao đẳng cơ khí vừa tốt nghiệp tại TP Huế, anh Nguyễn Văn Hiến (xã Kỳ Xuân) nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển khi biết thông tin Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng. Anh Hiến chia sẻ: “Tôi mong muốn tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đã học, có thu nhập ổn định và được làm việc gần nhà. Vì vậy, ngay khi biết doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tôi đã đăng ký ứng tuyển với hy vọng sớm có cơ hội làm việc”.

Các ứng viên đến Sàn Giao dịch việc làm Vũng Áng nộp hồ sơ ứng tuyển.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhu cầu nhân lực phục vụ các dự án xây dựng hạ tầng tại KKT Vũng Áng cũng đang tăng mạnh. Để đáp ứng tiến độ thi công hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và Nhà máy sản xuất thép VinMetal, Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons hiện có nhu cầu tuyển dụng 2.300 lao động phổ thông.

Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, tập trung vào những nghề như: đóng cốp pha, cốt thép, cơ khí cắt cọc, xây, trát, sơn, bả, thi công thạch cao... Đây đều là những công việc phù hợp với lực lượng lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, không đòi hỏi tất cả ứng viên phải có trình độ chuyên môn cao.

Anh Lê Văn Thành (phường Hoành Sơn) cho biết: “Trước đây, tôi chủ yếu nhận các công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn nên công việc không ổn định. Khi Vincons có nhu cầu tuyển dụng, tôi cùng nhóm thợ đăng ký vào làm việc. Môi trường làm việc tại dự án có yêu cầu chặt chẽ về giờ giấc, quy trình và an toàn lao động, nhưng đổi lại công việc ổn định, thu nhập khá tốt”.

Các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng công nghiệp.

Thực tế từ các đợt tuyển dụng cho thấy, thị trường lao động tại KKT Vũng Áng đang mở rộng theo hướng đa dạng ngành nghề, vị trí việc làm. Nếu các doanh nghiệp luyện kim, cơ khí, sản xuất công nghiệp cần đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân vận hành, bảo dưỡng máy móc thì các dự án hạ tầng, xây dựng lại có nhu cầu lớn về thợ lành nghề và lao động phổ thông. Cùng với đó, sự phát triển của cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ phụ trợ cũng mở ra thêm nhiều vị trí việc làm mới.

Theo rà soát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng có nhu cầu tuyển dụng 6.372 lao động, chiếm trên 60% tổng nhu cầu tuyển dụng của toàn tỉnh. Nhu cầu tập trung ở các lĩnh vực sản xuất ô tô điện, luyện kim, cơ khí, điện - tự động hóa, xây dựng, vận hành máy móc, logistics và dịch vụ phụ trợ.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Phụ trách Sàn Giao dịch việc làm Vũng Áng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Dự báo từ năm 2027 và những năm tiếp theo, cùng với quá trình mở rộng KKT Vũng Áng, triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn và phát triển hệ thống cảng biển, logistics, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt, nhu cầu đối với lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề sẽ ngày càng tăng. Đây là cơ hội để người lao động Hà Tĩnh, nhất là những người đang làm việc xa quê, trở về địa phương tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập và phát triển sự nghiệp. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối cung - cầu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động tiếp cận những vị trí việc làm phù hợp, bền vững”.

Khu kinh tế Vũng Áng đang cần tuyển dụng trên 6.370 lao động trong tháng 11.

Với quy mô đầu tư ngày càng lớn và sự hiện diện của nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, KKT Vũng Áng đang trở thành một trong những địa bàn có nhu cầu nhân lực lớn nhất tỉnh. Cơ hội việc làm không chỉ dành cho đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề mà còn rộng mở với lao động phổ thông. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn nhân lực tại chỗ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của khu kinh tế trong giai đoạn mới.