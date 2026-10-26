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Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh kết nối hơn 300 sinh viên với 3 đơn vị, giới thiệu gần 200 chỉ tiêu đào tạo gắn với tài trợ học phí, bảo trợ việc làm.

Chiều 26/10, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2026.

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Đại biểu dự Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2026.
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Tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm có hơn 300 sinh viên.
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Tại ngày hội, 3 đơn vị đã thông tin về nhu cầu tài trợ học phí, bảo trợ việc làm với gần 200 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng và kỹ thuật hình ảnh y học. (Trong ảnh: Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà giới thiệu thông tin tuyển dụng và cơ hội phát triển nghề nghiệp).
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Cũng tại ngày hội, sinh viên được tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tiêu chí ứng tuyển và cơ hội phát triển nghề nghiệp; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng.
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Ngày hội góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

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Chủ đề Lao động việc làm

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