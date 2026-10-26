Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh kết nối hơn 300 sinh viên với 3 đơn vị, giới thiệu gần 200 chỉ tiêu đào tạo gắn với tài trợ học phí, bảo trợ việc làm.
Chiều 26/10, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2026.
Cũng tại ngày hội, sinh viên được tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tiêu chí ứng tuyển và cơ hội phát triển nghề nghiệp; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.
Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...
Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
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