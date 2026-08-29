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Mỏi tay ký đơn hàng, doanh nghiệp dệt may lo tuyển dụng lao động

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Vừa tăng tốc sản xuất các đơn hàng đã ký đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027, các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều giải pháp đãi ngộ và tuyển dụng lao động.

Quý III là thời điểm sản xuất cao điểm của Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) khi khối lượng đơn hàng tăng mạnh. Bên cạnh duy trì các đối tác truyền thống, doanh nghiệp tiếp tục tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường. Theo đó, vừa qua, đơn vị đã đàm phán và ký kết thêm hợp đồng với một số đối tác tại Nhật Bản, Mỹ...

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Thế mạnh của Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh là sản xuất áo sơ mi.

Theo ông Đặng Viết Thực – Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh: Thế mạnh của đơn vị là sản xuất áo sơ mi. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp tập trung từ khâu thiết kế, nhập khẩu nguyên liệu đến tổ chức sản xuất; đẩy mạnh đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, chú trọng đào tạo công nhân có thể đảm nhiệm nhiều công đoạn nhằm tăng hiệu suất công việc. Cùng đó, nhà máy ứng dụng các phần mềm vào quản lý, sản xuất; đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm áp lực nhân công.

Được biết, năm 2026, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu hơn 50 tỷ đồng; 8 tháng qua, doanh thu đạt 35 tỷ đồng. Với gần 400 lao động, mỗi tháng xí nghiệp đang nỗ lực hoàn thành hơn 100.000 sản phẩm áo sơ mi xuất khẩu. Đơn hàng dồi dào nhưng do thiếu lao động nên nhiều thời điểm doanh nghiệp gặp khó trong tổ chức sản xuất.

“Một số dây chuyền sản xuất mới chưa thể đưa vào vận hành do thiếu nguồn lao động. Đơn vị đang tăng các chính sách đãi ngộ như: hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, xe đưa đón công nhân. Ngoài ra, những tháng qua, đơn vị chủ động các giải pháp tăng tiền chuyên cần, phụ cấp cho công nhân. Đơn hàng hiện nay rất dồi dào và chúng tôi đang cần tuyển hơn 300 lao động để đáp ứng dây chuyền sản xuất" - ông Trần Bảo Khánh, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho hay.

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Ngành may mặc Hà Tĩnh đang cần tuyển dụng lượng lớn lao động.

Hiện nay, mỗi ngày Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng) hoàn thành khoảng 25.000 sản phẩm găng tay xuất khẩu, tăng 8.000 sản phẩm/ngày so với quý II/2026. Găng tay thể thao, găng tay bảo hộ lao động của những thương hiệu lớn như: Adidas, Nike, Decathlon... là nhóm sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp. Cùng với việc duy trì các thị trường truyền thống như Mỹ, Anh, Pháp, doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm khách hàng tại thị trường châu Á.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ nhiệm sản xuất Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng của năm 2026. Đáng chú ý, hợp đồng đã được ký đến tháng 6/2027. Đây là tín hiệu tích cực đối với đơn vị, nhưng cũng đặt ra áp lực về năng lực sản xuất, nhân lực và tiến độ giao hàng. Công ty đang xây dựng thêm xưởng may tại xã Hương Khê, đồng thời phối hợp với các đơn vị tuyển dụng, đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực”.

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Mỗi ngày, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoàn thành khoảng 25.000 sản phẩm găng tay.

May mặc là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh và ghi nhận sự tăng trưởng trong thời gian qua. Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 55 triệu USD. Sau 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã đạt hơn 25,6 triệu USD.

Ông Thái Hoàng Nhật – Trưởng phòng Công nghiệp (Sở Công Thương) thông tin: “Toàn tỉnh hiện có 13 nhà máy may quy mô lớn, hơn 10 cơ sở sản xuất quy mô dưới 50 lao động, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động địa phương. Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp đồng hành cùng doanh nghiệp may mặc trên địa bàn, chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn điện, công suất phụ tải cho các nhà máy. Cùng đó, chủ động nắm bắt khó khăn trong quá trình sản xuất - kinh doanh để phối hợp tháo gỡ; khuyến khích các doanh nghiệp may mặc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu chi phí, nâng năng suất và từng bước xây dựng thương hiệu dệt may Hà Tĩnh trên thị trường quốc tế”.

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Doanh nghiệp may mặc cần có các giải pháp hữu hiệu để giữ chân người lao động.

Ngành dệt may đang đứng trước cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việc cắt giảm thuế quan, mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho thương mại giúp hàng may mặc Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Hà Tĩnh nói riêng có thêm dư địa cạnh tranh. Trước một số khó khăn hiện nay mà các doanh nghiệp may mặc đang đối mặt, nhất là thiếu nguồn lao động và khó tuyển dụng, các chuyên gia kinh tế cho rằng, các doanh nghiệp cần tiếp tục dành nguồn lực đầu tư công nghệ vào sản xuất. Ngoài ra, cần chủ động tính toán lại phương án sản xuất – kinh doanh, chú trọng cải thiện môi trường làm việc theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người lao động; tính toán tăng lương và chế độ phúc lợi cho người lao động; quan tâm các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ công nhân chi phí ăn ở, đi lại và cơ hội nâng cao tay nghề để giữ chân người lao động lâu dài.

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Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

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