Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.

DRAGONIZ HÀ TĨNH

NẰM TRÊN TRỤC KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC

Hà Tĩnh là một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển công nghiệp quy mô lớn với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, quỹ đất công nghiệp rộng lớn và khả năng kết nối thuận lợi với khu vực Bắc Trung Bộ, Lào và Đông Bắc Thái Lan. Đây là những điều kiện quan trọng để địa phương phát triển công nghiệp gắn với logistics, thương mại và chuỗi cung ứng liên vùng.

KCN Gia Lách mở rộng kết nối với KCN Gia Lách giai đoạn trước, tạo kết nối liên vùng.

Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, Hà Tĩnh đang từng bước định hình vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực. Trong bối cảnh đó, Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) được kỳ vọng bổ sung một không gian công nghiệp mới cho tỉnh.

Theo ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2024, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 194,36 ha tại xã Nghi Xuân. Dự án do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 2.265 tỷ đồng.

Phối cảnh DragonIZ Hà Tĩnh.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ ở quy mô quỹ đất mà còn ở cách tiếp cận trong phát triển hạ tầng KCN. DragonGroup định hướng DragonIZ Hà Tĩnh trở thành KCN hiện đại, xanh, thông minh, trong đó hạ tầng sản xuất được đặt song hành với các yêu cầu về môi trường, dịch vụ.

MỘT KHU CÔNG NGHIỆP CÓ HẠ TẦNG HOÀN CHỈNH KHÔNG CHỈ GIÚP RÚT NGẮN THỜI GIAN TRIỂN KHAI NHÀ MÁY MÀ CÒN GIẢM CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH. Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc dự án DragonIZ Hà Tĩnh

Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc dự án DragonIZ Hà Tĩnh cho hay: “Theo quy hoạch, 66% diện tích dự án được bố trí cho đất sản xuất công nghiệp và kho tàng; diện tích còn lại dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước và các công trình phụ trợ, tạo dư địa cho một không gian sản xuất được tổ chức đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật KCN được đầu tư bài bản từ giao thông nội khu, hệ thống cấp điện, cấp nước đến hệ thống thu gom, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy. Đây là những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với nhà đầu tư thứ cấp, bởi một KCN có hạ tầng hoàn chỉnh không chỉ giúp rút ngắn thời gian triển khai nhà máy mà còn giảm chi phí phát sinh trong quá trình vận hành”.

Bên cạnh đó, DragonIZ Hà Tĩnh dự kiến phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ gồm: trung tâm thương mại - dịch vụ, ngân hàng, nhà hàng, khu hội nghị, khu lưu trú cho chuyên gia và người lao động; hệ thống an ninh, giám sát cũng được định hướng vận hành liên tục. Một điểm nhấn khác là định hướng áp dụng các nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong quá trình phát triển KCN. Đây là xu hướng ngày càng được các tập đoàn, doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn cầu quan tâm khi lựa chọn địa điểm sản xuất.

Trong quy hoạch và hạ tầng, dự án hướng đến việc giảm thiểu tác động môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tối ưu nguồn tài nguyên và từng bước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình xanh.

DragonIZ Hà Tĩnh tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại phục vụ doanh nghiệp.

LỢI THẾ LOGISTICS SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP RÚT NGẮN HÀNH TRÌNH VẬN CHUYỂN, GIẢM CHI PHÍ VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG. Ông Trần Đình Huy - một doanh nghiệp Hà Nội

Ông Trần Đình Huy - một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi đang tìm hiểu để đầu tư vào DragonIZ Hà Tĩnh. Tôi khá hài lòng vì KCN có khả năng kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng của khu vực như: cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế và cao tốc Bắc - Nam. Lợi thế logistics sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng”.

GẤP RÚT HOÀN THIỆN HẠ TẦNG,

SẴN SÀNG ĐÓN DÒNG VỐN MỚI

Xác định vai trò quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.

CÔNG TÁC DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ ĐẠT HƠN 95% DIỆN TÍCH; TRONG ĐÓ, DIỆN TÍCH ĐÃ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT ĐẠT 56%. Ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân

Theo ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, đối với dự án KCN Gia Lách mở rộng, địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm tài sản; công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, công tác duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 95% diện tích; trong đó, diện tích đã thực hiện giao đất đạt 56%. Xã đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện các phần việc còn lại để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Trên công trường, nhiều mũi thi công đang đồng loạt tăng tốc trên phần diện tích đã được bàn giao. Trước áp lực giá vật liệu xây dựng tăng và nguồn cung khan hiếm, DragonGroup đã chủ động nguồn vật liệu, huy động tối đa nhân lực, máy móc. Nguồn lực tài chính vững mạnh cùng chiến lược đầu tư bài bản đang tạo đà để dự án bứt tốc, từng bước hoàn thiện một KCN hiện đại.

Ngày 15/9/2026, chủ đầu tư dự kiến đưa nhà điều hành dự án vào khai thác.

Ông Nguyễn Huy Sơn - Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Dự án đã hoàn thành gần 40% khối lượng công việc. Chúng tôi dự kiến ngày 15/9/2026 đưa nhà điều hành vào khai thác. Các tuyến đường thuộc phạm vi phía Bắc đường ĐH.17 đã được thông tuyến; hệ thống đường nội bộ cũng từng bước kết nối với hạ tầng hiện hữu của KCN Gia Lách giai đoạn trước. Trên diện tích đã được bàn giao, nhà đầu tư đang đẩy nhanh thi công trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, bể phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác”.

Dự án hiện đã đạt gần 40% khối lượng công việc.

Đáng chú ý, công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư được DragonGroup triển khai song song với quá trình xây dựng. Cách làm này cho phép dự án vừa hoàn thiện hạ tầng, vừa chủ động tiếp cận các nhà đầu tư thứ cấp, tăng sức hấp dẫn cho KCN.

NHÀ ĐẦU TƯ HIỆN KHÔNG CHỈ TÌM KIẾM MỘT KHU ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MÀ CẦN MỘT “ĐỊA CHỈ” CÓ THỂ HỖ TRỢ HỌ GIẢI QUYẾT NHANH NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG SUỐT VÒNG ĐỜI DỰ ÁN.

Theo đại diện DragonGroup, điểm khác biệt mà DragonIZ Hà Tĩnh hướng tới là mô hình dịch vụ “một cửa” (one-stop service). Nhà đầu tư thứ cấp được đồng hành từ giai đoạn thực hiện thủ tục pháp lý đến khi xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành. Không chỉ hỗ trợ thủ tục, mô hình này còn hướng tới các nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp như: tuyển dụng lao động, vận hành sản xuất và kết nối các dịch vụ cần thiết trong quá trình hoạt động. Đây là hướng đi nổi bật trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt. Nhà đầu tư hiện không chỉ tìm kiếm một khu đất để xây dựng nhà máy mà cần một “địa chỉ” có thể hỗ trợ họ giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh trong suốt vòng đời dự án.

Hối hả thi công trên công trường KCN Gia Lách mở rộng.

DragonIZ Hà Tĩnh không đơn thuần bổ sung thêm một quỹ đất công nghiệp, mà đang mở ra một không gian phát triển mới cho công nghiệp Hà Tĩnh. Với sự quyết liệt của nhà đầu tư và đồng hành của chính quyền địa phương, dự án đang tăng tốc về đích. Khi hạ tầng hoàn thiện, quỹ đất sẵn sàng, KCN được kỳ vọng sẽ đón dòng vốn chất lượng, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng sức hấp dẫn đầu tư và tạo thêm động lực cho công nghiệp Hà Tĩnh trong chặng đường phía trước.

BÀI, ẢNH: THU PHƯƠNG

THIẾT KẾ: HUY TÙNG