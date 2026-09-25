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Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tập huấn chính sách thuế, pháp luật cho doanh nghiệp

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Gần 50 doanh nghiệp ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) được cập nhật chính sách thuế, pháp luật, qua đó chủ động thực hiện đúng quy định và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Đại biểu tham gia hội nghị.

Chiều 25/9, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Hoành Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn “Cập nhật chính sách Thuế và Pháp luật doanh nghiệp năm 2026” với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Trong bối cảnh chính sách thuế, hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cập nhật, việc trang bị thông tin kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ, hạn chế sai sót và nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

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Ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập trung vào 2 chuyên đề, gồm cập nhật chính sách thuế, kế toán và nhận diện, phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp.

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Bà Bùi Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Học viện Đào tạo kế toán AATC Việt Nam trình bày chuyên đề về chính sách thuế, kế toán.

Ở chuyên đề thứ nhất, các nội dung về chính sách thuế, kế toán được cập nhật, tập trung vào những thay đổi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; hóa đơn điện tử, kê khai, miễn, giảm và ưu đãi thuế. Một số chính sách kế toán, thuế đối với hộ kinh doanh cũng được trao đổi, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót và rủi ro.

Chuyên đề thứ hai tập trung vào nhận diện và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp. Các nội dung được trao đổi theo những nhóm rủi ro thường gặp, gồm rủi ro nội bộ, rủi ro trong quan hệ với đối tác, giao dịch và rủi ro trong quá trình tuân thủ pháp luật. Trong đó, các vấn đề về lao động, hợp đồng, góp vốn và quản trị doanh nghiệp được phân tích từ thực tiễn hoạt động.

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Luật sư Phan Văn Chiều - Tổng Thư ký Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu trình bày chuyên đề về chủ động nhận diện và quản trị rủi ro pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp.

Tại chương trình, các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tế liên quan đến thuế, hóa đơn, hợp đồng và các quy định pháp luật, qua đó làm rõ cách thức thực hiện và những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp có thêm thông tin về chính sách thuế và pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao tính chủ động trong thực hiện nghĩa vụ và phòng ngừa rủi ro pháp lý.

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Tags:

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