Khởi nghiệp từ lợi thế quê nhà, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ghi danh toàn quốc

Khởi nghiệp từ nhung hươu, Nguyễn Khắc Huân (người ở giữa) từng bước nâng tầm giá trị đặc sản quê hương.

Sau gần 10 năm học tập, làm việc xa quê, anh Nguyễn Khắc Huân (SN 1993) quyết định trở về vùng đất Hương Sơn để khởi nghiệp từ nhung hươu. Điều thôi thúc anh là mong muốn nâng cao giá trị cho sản phẩm lâu nay chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng tươi, chưa phát huy hết tiềm năng kinh tế.

Từ những trăn trở đó, anh thành lập Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ), tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nhung hươu. Đến nay, doanh nghiệp có 5 dòng sản phẩm chủ lực, trong đó 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

﻿ ﻿ Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt đầu tư công nghệ, máy móc chế biến sâu nâng cao giá trị sản phẩm nhung hươu.

Không chỉ phát triển sản phẩm, doanh nghiệp còn liên kết với gần 500 hộ chăn nuôi hươu để tiêu thụ nhung và con giống, góp phần tạo đầu ra ổn định cho người dân. Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những nỗ lực ấy đã giúp anh Huân được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026 vừa qua.

“Điều tôi luôn trăn trở là làm sao để nhung hươu Hà Tĩnh trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Muốn làm được điều đó thì phải thay đổi cách sản xuất, thay đổi tư duy kinh doanh và đầu tư cho chế biến sâu” - anh Huân cho biết.

Nếu anh Nguyễn Khắc Huân chọn nhung hươu để khởi nghiệp thì chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang lại tìm thấy cơ hội từ những cánh rừng dó trầm ở vùng đất Hương Khê. Từ vùng nguyên liệu hơn 30 năm tuổi của gia đình, chị từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu "Trầm hương Tâm Thiên Hương" với khát vọng đưa sản vật quê hương đến với thị trường rộng lớn hơn.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (người bên phải) ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường cho sản phẩm trầm hương.

Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất đối với chị Trang là tạo ra sản phẩm vừa bảo đảm chất lượng, vừa phù hợp nhu cầu thị trường. Sau nhiều lần thử nghiệm, cải tiến quy trình sản xuất, thương hiệu "Trầm hương Tâm Thiên Hương" từng bước được khách hàng đón nhận. Đến nay, công ty đã xây dựng được hệ thống sản phẩm đa dạng, từng bước đưa thương hiệu trầm hương Hà Tĩnh đến với khách hàng trên cả nước.

Bên cạnh đó, sản phẩm của doanh nghiệp là thương hiệu trầm hương đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn OCOP 4 sao. Đặc biệt, chị từng đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh, giải nhì cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp trung ương và mới đây là top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang cho rằng: "OCOP và các cuộc thi khởi nghiệp chính là bước ngoặt giúp doanh nghiệp trưởng thành hơn. Chúng tôi có cơ hội tiếp cận công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường".

Dưới sự điều hành của anh Nguyễn Quang Nam (áo đen), Công ty TNHH Merry Auto từng bước khẳng định vị thế trên thị trường kinh doanh ô tô tại Hà Tĩnh.

Đại diện cho lớp doanh nhân trẻ năng động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ là anh Nguyễn Quang Nam (SN 1998), Giám đốc Công ty TNHH Merry Auto. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hơn 80 lao động, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Anh cũng là doanh nhân vừa lọt top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026.

Theo anh Nam: "Người trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn để khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ mới và các mô hình quản trị hiện đại. Điều quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã lựa chọn".

3 doanh nhân của Hà Tĩnh được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh: "Việc có 3 doanh nhân Hà Tĩnh được vinh danh tại chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026 là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng doanh nhân trẻ địa phương. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đang hình thành lớp doanh nhân trẻ có tư duy đổi mới, biết khai thác lợi thế bản địa để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao”.

Các chương trình kết nối giao thương, ký kết hợp tác góp phần tạo cơ hội để doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác.

Những kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của từng doanh nhân mà còn gắn liền với môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Những năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp... Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong nước đã tạo điều kiện để nhiều doanh nhân trẻ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức (ngày 29/5/2026) tạo không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định: "Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, nhất là đội ngũ doanh nhân trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và hội nhập".