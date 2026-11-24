(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc mừng các chức sắc được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Sáng 24/11, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến chúc mừng các chức sắc thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tín nhiệm, suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đảm nhiệm các chức vụ trong Giáo hội.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đồng thời chúc mừng các vị chức sắc được tín nhiệm, suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Ghi nhận, đánh giá cao vai trò, uy tín và những đóng góp của các vị chức sắc, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu mong muốn trên cương vị mới, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, uy tín, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí tin tưởng, với truyền thống gắn bó cùng dân tộc và những đóng góp tích cực trong thời gian qua, các vị chức sắc được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Thay mặt các chức sắc được suy cử, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp và hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị và trọng trách mới, các chức sắc sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác phật sự, phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2931, tỉnh Hà Tĩnh có 4 vị được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp và hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Quảng Nguyên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Viên Như - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.
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