Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 5/11, tại UBND xã Đồng Lộc, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Đồng Lộc, Gia Hanh và Xuân Lộc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Về hạ tầng giao thông, thủy lợi, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp; sớm sửa chữa tỉnh lộ 548B đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Lộc và Hà Linh, tuyến đường Thị Sơn nối xã Xuân Lộc với Can Lộc; mở rộng, nâng cấp quốc lộ 15A. Đồng thời, bố trí kinh phí xây dựng cầu tràn tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, khắc phục các công trình thủy lợi xuống cấp, lắp đặt gờ giảm tốc và biển cảnh báo tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Cử tri Nguyễn Đại Đồng (xã Đồng Lộc) nêu ý kiến về đầu tư xây dựng các trung tâm hành chính xã.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị có thêm cơ chế hỗ trợ giống, kết nối tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo nhằm tạo đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất; đồng thời, tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cử tri Nguyễn Duy Cường (xã Gia Hanh) góp ý một số nội dung trong các dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh đó, cử tri góp ý một số nội dung trong dự thảo nghị quyết về thu, chi ngân sách đến năm 2030; kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính xã đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách nghỉ theo Nghị định 154, có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội ở cơ sở. Đồng thời, xem xét bố trí nhân lực, chế độ phụ cấp phù hợp cho đội ngũ làm việc tại trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, bảo đảm điều kiện duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.