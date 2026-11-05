Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Cử tri các xã Đồng Lộc, Gia Hanh, Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã phản ánh, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề có liên quan đến hạ tầng, sản xuất và chính sách an sinh xã hội.
Chiều 5/11, tại UBND xã Đồng Lộc, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Đồng Lộc, Gia Hanh và Xuân Lộc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.
Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.
Về hạ tầng giao thông, thủy lợi, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp; sớm sửa chữa tỉnh lộ 548B đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Lộc và Hà Linh, tuyến đường Thị Sơn nối xã Xuân Lộc với Can Lộc; mở rộng, nâng cấp quốc lộ 15A. Đồng thời, bố trí kinh phí xây dựng cầu tràn tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, khắc phục các công trình thủy lợi xuống cấp, lắp đặt gờ giảm tốc và biển cảnh báo tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị có thêm cơ chế hỗ trợ giống, kết nối tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo nhằm tạo đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất; đồng thời, tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Bên cạnh đó, cử tri góp ý một số nội dung trong dự thảo nghị quyết về thu, chi ngân sách đến năm 2030; kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính xã đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách nghỉ theo Nghị định 154, có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội ở cơ sở. Đồng thời, xem xét bố trí nhân lực, chế độ phụ cấp phù hợp cho đội ngũ làm việc tại trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, bảo đảm điều kiện duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển KT-XH và đời sống người dân.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, đồng thời thông qua 4 nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, phát triển văn hóa và chính sách hỗ trợ công tác phòng chống ma túy.
ĐBQH đoàn Hà Tĩnh thống nhất sự cần thiết sửa đổi 3 dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông nguồn lực cho phát triển KT-XH.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 7/10/2026 về quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, các xã, phường phải hoàn thành việc bầu cử và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 5/12/2026.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.
Trong ngày làm việc đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn thiện các dự án luật, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp của cơ quan dân cử.
Sáng 17/10 tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hoạt động tại cơ sở.
Trước thềm hội nghị cấp cao 2 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả, tạo động lực phát triển mới cho hai địa phương.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các nội dung thảo luận, góp ý bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của Hà Tĩnh.
Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư ngỏ hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam" của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định. Người đứng đầu chính quyền tỉnh tin tưởng “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!