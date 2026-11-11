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Nhóm công chức, viên chức ngành nội vụ phải chuyển đổi vị trí sau 3-5 năm

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Bộ Nội vụ quy định 14 vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc phải định kỳ chuyển đổi công tác.

Thông tư 29/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực từ 15/12.

Cụ thể, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định tại Điều 2 thông tư này là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Theo đó, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 3 năm đến 5 năm áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc thuộc 14 vị trí công tác được quy định.

Các vị trí này thuộc nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ như: tổ chức cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng, tiền lương, người có công, lao động nước ngoài, an toàn lao động và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với việc xác định thời điểm tính thời hạn chuyển đổi, khoản 2 Điều 3 Thông tư 29/2026/TT-BNV quy định thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

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Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Như vậy, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được tính từ thời điểm văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, không bao gồm thời gian không làm việc thực tế theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư 29/2026 còn quy định việc chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, các trường hợp chưa chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 134/2021/NĐ-CP và Nghị định 184/2026/NĐ-CP.

Cụ thể các trường hợp đặc biệt chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác gồm: người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang được biệt phái; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi và nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo phân cấp quản lý, trong đó xác định thời hạn thực hiện và trình tự, thủ tục chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

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