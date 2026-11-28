Các đơn vị thi công đang tập trung cao nhân lực, máy móc thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp dự án quốc lộ 1, đoạn giao nhau với đường Hải Thượng Lãn Ông.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn từ Green Eco đến đường Nguyễn Biểu có chiều dài 4,08 km, trong đó, đoạn qua phường Thành Sen dài 3,5 km. Dự án khởi công từ tháng 4/2026. Đến nay, hệ thống mương thoát nước và hào kỹ thuật hai bên tuyến cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tại một số vị trí trên địa bàn phường Thành Sen, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc do một số hộ dân chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị về chính sách đền bù liên quan đến quá trình mở rộng quốc lộ 1 trước đây. Các hộ dân này tập trung tại các số nhà 74, 78, 80, 82, 84 và 86 đường Trần Phú.

Các lực lượng giải toả mặt bằng, tạo thuận lợi thi công các hạng mục của dự án.

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ công trình, chiều 28/11, UBND phường Thành Sen phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thi công; đồng thời tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Qua vận động, các hộ dân tại số nhà 74, 78 và 80 đã đồng thuận, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công. Đối với các hộ từ số nhà 82 đến 86, mặc dù những kiến nghị liên quan đã được chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải thích, song đến nay các hộ vẫn chưa thống nhất.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen kiểm tra tiến độ dự án; tham gia cùng Tổ tuyên truyền, vận động dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 lắng nghe, đối thoại với những hộ dân còn kiến nghị liên quan đến GPMB.

Theo lãnh đạo UBND phường Thành Sen, trong những ngày tới, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ tuyên truyền, vận động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố kiên trì đối thoại, giải thích, vận động các hộ dân tạo sự đồng thuận. Đồng thời, triển khai các bước theo quy định nhằm bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.