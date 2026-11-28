(Baohatinh.vn) - UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bảo đảm tiến độ dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn.
Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn từ Green Eco đến đường Nguyễn Biểu có chiều dài 4,08 km, trong đó, đoạn qua phường Thành Sen dài 3,5 km. Dự án khởi công từ tháng 4/2026. Đến nay, hệ thống mương thoát nước và hào kỹ thuật hai bên tuyến cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.
Tuy nhiên, tại một số vị trí trên địa bàn phường Thành Sen, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc do một số hộ dân chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị về chính sách đền bù liên quan đến quá trình mở rộng quốc lộ 1 trước đây. Các hộ dân này tập trung tại các số nhà 74, 78, 80, 82, 84 và 86 đường Trần Phú.
Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ công trình, chiều 28/11, UBND phường Thành Sen phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thi công; đồng thời tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Qua vận động, các hộ dân tại số nhà 74, 78 và 80 đã đồng thuận, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công. Đối với các hộ từ số nhà 82 đến 86, mặc dù những kiến nghị liên quan đã được chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải thích, song đến nay các hộ vẫn chưa thống nhất.
Theo lãnh đạo UBND phường Thành Sen, trong những ngày tới, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ tuyên truyền, vận động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố kiên trì đối thoại, giải thích, vận động các hộ dân tạo sự đồng thuận. Đồng thời, triển khai các bước theo quy định nhằm bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.
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