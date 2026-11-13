Gắn kết cộng đồng, xây dựng khu dân cư văn hóa ở phường Nam Hồng Lĩnh

Chiều 13/11, phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận TDP 10 Thuận Lộc tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tham dự ngày hội có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cùng đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân TDP 10 Thuận Lộc.

Đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân TDP 10 Thuận Lộc.



TDP 10 Thuận Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 địa bàn dân cư gồm: TDP Chùa, TDP Phúc Thuận và TDP Đồi Cao. Hiện TDP 10 Thuận Lộc có 462 hộ gia đình với gần 1.560 nhân khẩu.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.



Sau sáp nhập, dù còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, thiết chế văn hóa chưa tập trung, song với sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân, các phong trào tại khu dân cư từng bước đi vào nền nếp.

Ông Trần Văn Chương – Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 10 Thuận Lộc báo cáo tại ngày hội.

Trong phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội, địa phương có 6 hộ tham gia chương trình hỗ trợ chăn nuôi gà; chương trình "Trung thu cho em" vận động được hơn 18 triệu đồng, cùng với hơn 350 suất quà được trao tặng cho thiếu nhi. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,43%.

Ngày hội thu hút đông đảo bà con Nhân dân tham gia.



Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì với nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99,1%, gia đình thể thao đạt 51,3%. Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chia vui cùng TDP 10 Thuận Lộc.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân TDP 10 Thuận Lộc đạt được, đặc biệt là nỗ lực ổn định tổ chức, củng cố khối đoàn kết và duy trì các phong trào sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đại diện đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo địa bàn tặng hoa chúc mừng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận TDP 10 Thuận Lộc.



Đồng thời, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo an sinh xã hội, khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.