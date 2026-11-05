Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường quản lý, điều hành giá dịp cuối năm

Các ngành, đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng BCĐ điều hành giá tại cuộc họp BCĐ về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý III và 9 tháng đầu năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 3 tháng còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, cùng với triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, quy định có liên quan, cần thường xuyên theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường; kịp thời phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến mặt bằng giá, nhất là giá xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên vật liệu, vật liệu xây dựng và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn đến đời sống nhân dân và chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời nhận diện các yếu tố gây áp lực tăng giá để chủ động có phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, điều hành giá; chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để hạn chế áp lực tăng giá, duy trì ổn định mặt bằng giá, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát CPI chung của cả nước.

Rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng theo địa bàn, lĩnh vực quản lý; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và với các tỉnh, thành trên cả nước trong kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão và các thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Khi tham mưu điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của địa phương phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm điều chỉnh, tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng giá, phải cân nhắc kỹ để đề xuất thời điểm, mức độ điều chỉnh phù hợp, hạn chế việc điều chỉnh giá vào cùng một thời điểm hoặc tập trung trong những tháng cuối năm khi có thể chủ động bố trí thời điểm phù hợp hơn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện cơ chế giá thị trường và mục tiêu ổn định mặt bằng giá.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết (tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh biến động giá bất thường như các lĩnh vực vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế). Chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định và thẩm quyền khi cần thiết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc gây gián đoạn nguồn cung.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về điều hành giá, công khai, minh bạch thông tin về cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu và các biện pháp quản lý, điều hành giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần ổn định tâm lý thị trường, kiểm soát kỳ vọng lạm phát. Xử lý theo pháp luật các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang, bất ổn thị trường.

Đối với các mặt hàng theo lĩnh vực quản lý (xăng dầu, khí hóa lỏng, than, điện và các loại năng lượng; lương thực, thực phẩm; thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp; vật liệu xây dựng, giá nhà ở/bất động sản; vận tải và dịch vụ logistics; thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh...), các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý và chủ động triển khai các biện pháp quản lý, điều hành giá thuộc thẩm quyền.

Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chủ động soát xét, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định...