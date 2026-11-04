Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng dầu các loại (trừ mazut) cùng giảm 920-1.370 đồng một lít.
Theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh định kỳ vào thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, khi giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% hoặc giảm từ 10% so với kỳ điều hành trước liền kề, giá sẽ được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, không chờ tới thứ Năm.
Thực tế, theo Bộ Công Thương, bình quân từ kỳ điều hành 29/10 đến 3/11, giá xăng RON95 dùng pha chế E10RON95-III giảm 8,05%, còn 127,9 USD một thùng. Dầu diesel giảm 4,78%, xuống 164,3 USD một thùng, trong khi dầu mazut tăng 1,92%, lên 826,0 USD một tấn.
Việc giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm nhanh khiến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước. Giá cơ sở giảm nhanh hơn giá thành phẩm một phần còn nhờ tỷ giá USD/VND đang giảm mạnh và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đưa về 0% từ đầu tháng.
Do đó, cuối ngày 3/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu, không chờ tới thứ Năm.
Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III giảm 920 đồng, xuống 23.230 đồng một lít; E5 RON 92 hạ 1.020 đồng, còn 23.200 đồng một lít.
Tương tự, các mặt hàng dầu diesel có giá mới 28.870 đồng một lít. Riêng mazut tăng 380 đồng lên 23.970 đồng một kg.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học 700 đồng một lít, đồng thời ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đang biến động mạnh theo diễn biến xung đột và đàm phán tại Trung Đông. Sau khi giảm hơn 7% trong phiên 2/11 nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 3/11.
Như vậy, trong ba ngày, giá xăng E10 RON95-III giảm tổng cộng 2.500 đồng một lít, gồm đợt giảm khoảng 1.600 đồng hôm 1/11 nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%.
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