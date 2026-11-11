Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Thanh tra Chính phủ: Nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được đề nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, thay bằng dự trữ quốc gia, dự trữ bắt buộc tại thương nhân đầu mối, chính sách thuế...

Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành.

nguyen-quoc-doan.jpg
Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: Duy Đại).

20 doanh nghiệp trích lập, chi sử dụng quỹ không theo quy định

Kết luận chỉ ra một doanh nghiệp trích lập và chi sử dụng sai kỳ tính Quỹ Bình ổn giá xăng dầu so với kỳ điều chỉnh giá với số tiền khoảng 6,6 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp đã khắc phục nộp số tiền vào quỹ.

Hành vi này bị xử phạt tiền 60-100 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định 87/2024. Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản về dấu hiệu vi phạm hành chính của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, 20 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối đã thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Nghị định 95/2021 của Chính phủ; mà trích lập, chi sử dụng theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 103/2021 của Bộ Tài chính và Thông tư 19/2026 của Bộ Công Thương để được chi quỹ với số tiền khoảng hơn 2.200 tỷ đồng, mặc dù lượng xăng dầu chưa tiêu thụ.

Cơ quan thanh tra nhận định, những hạn chế, bất cập trên có một phần nguyên nhân do quy định về sản lượng trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chưa thống nhất và chưa có quy định cụ thể về phương pháp tính sản lượng để trích lập, chi sử dụng quỹ.

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 95/2021 quy định tính sản lượng trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính theo “sản lượng thực tế tiêu thụ”.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 3 Thông tư 103/2021 của Bộ Tài chính và Thông tư 19/2026 của Bộ Công Thương lại hướng dẫn tính theo “sản lượng tiêu thụ nội địa” tại thời điểm lập hóa đơn nhưng không hướng dẫn cụ thể cách xác định.

Từ đây dẫn đến các doanh nghiệp hiểu và vận dụng khác nhau. Một số doanh nghiệp đã lập hóa đơn bán cho công ty con để được chi quỹ trong khi số lượng xăng dầu đã xuất hóa đơn nhưng chưa ra khỏi hệ thống doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, Bộ Tài chính nghiên cứu chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, thay bằng dự trữ quốc gia, dự trữ bắt buộc tại thương nhân đầu mối, chính sách thuế và các công cụ điều tiết khác.

Đồng thời kiểm tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm trong trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên.

de-xuat-phat-nang-vi-pham-kinh-doanh-xang-dau-1772894836352.jpg
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu chấm dứt Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện hành (Ảnh: Mạnh Quân).

15 doanh nghiệp chưa nộp ngân sách khoảng 6.500 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ phát hiện 2 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối có dấu hiệu kê khai thiếu số tiền khoảng 40 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường. Hành vi này bị xử phạt 20% tiền thuế khai thiếu theo quy định, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 125/2020.

Sau khi lập biên bản về dấu hiệu vi phạm hành chính, thanh tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ngoài ra, 12 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối có dấu hiệu kê khai không đúng đối tượng với tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó gồm 2 dạng: công ty mẹ kê khai, nộp thay các chi nhánh, công ty con; thương nhân đầu mối bán ra kê khai, nộp thay cho thương nhân đầu mối mua vào.

15 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối và các chi nhánh, công ty con chưa nộp ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng, gồm tiền nợ thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp.

Nhiều vi phạm, có hành vi găm hàng

Từ ngày 10/7 đến 5/10, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đối với 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Qua đó làm rõ 58 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu về cửa hàng, hệ thống phân phối và kho.

182 doanh nghiệp có dấu hiệu không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu theo quy định. Vi phạm này sẽ bị xử phạt 120-140 triệu đồng theo Nghị định 99/2020 đối với thương nhân đầu mối; không có chế tài xử phạt đối với thương nhân phân phối.

188 doanh nghiệp được xác định có một hoặc nhiều ngày trong tháng 3 tồn kho xăng dầu vượt 150% lượng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó, dấu hiệu của hành vi găm hàng.

Thanh tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/thoi-su/thanh-tra-chinh-phu-nghien-cuu-cham-dut-quy-binh-on-gia-xang-dau-hien-hanh-20261110221724803.htm

Tags:

#Quỹ bình ổn xăng dầu #Thanh tra Chính phủ #kinh doanh xăng dầu #vi phạm thuế #dự trữ xăng dầu #găm hàng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.
Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao?

Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao?

Giá vàng liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua đã tác động đến tâm lý và xu hướng mua bán của người dân Hà Tĩnh. Các giao dịch lớn thưa vắng, sức mua chủ yếu tập trung ở nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và trang sức.
Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.
Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.
Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.
Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.
Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Từ những sản vật quen thuộc của Hà Tĩnh, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ xây dựng thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vượt khỏi thị trường truyền thống, vươn ra quốc tế.
Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.
Mời thầu Dự án xây dựng Nhà máy nước Cổ Đạm

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công khai

Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!