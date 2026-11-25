Những vườn cam giòn Thượng Lộc (xã Đồng Lộc) bước vào vụ thu hoạch.

Những ngày này, các vườn cam giòn Thượng Lộc ở xã Đồng Lộc bước vào thời điểm thu hoạch. Người trồng tất bật thu hái, phân loại; tại các cơ sở sản xuất, đóng gói, từng thùng cam được chuẩn bị để chuyển đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành. Năm nay, cam giòn được thị trường quan tâm, giá bán ở mức cao, mang lại niềm phấn khởi cho người trồng.

Vườn cam giòn của HTX Trà Sơn (xã Đồng Lộc) bước vào chính vụ thu hoạch.

Tại HTX Trà Sơn (xã Đồng Lộc), vụ thu hoạch cam giòn bắt đầu từ đầu tháng 11 và dự kiến kéo dài đến hết Tết Nguyên đán. HTX hiện có 15 ha cam giòn, liên kết sản xuất với 69 hộ dân, sản lượng ước khoảng 70 tấn. Sản lượng năm nay giảm so với năm trước nhưng sức mua khá tốt, được giá. Cam loại 1 hiện có giá khoảng 120.000 đồng/kg, dự kiến trong tháng 12 có thể tăng lên 150.000 đồng/kg.

Không chỉ chú trọng mẫu mã, HTX Trà Sơn còn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh, phân chuồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học. Cam sau thu hoạch được làm sạch, tuyển chọn, phân loại trước khi đóng gói. Đặc biệt, sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, giúp khách hàng kiểm tra thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất và thời gian thu hoạch.

Anh Nguyễn Xuân Hòa – thành viên HTX Trà Sơn cho biết: “Hiện nay, cam giòn Xuân Hòa đã bước vào mùa thu hoạch, được đóng gói và tiêu thụ trên cả nước. Để bảo đảm chất lượng, chúng tôi chú trọng từng khâu từ chăm sóc, thu hái đến tuyển chọn, đóng gói sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, sản phẩm được đóng thùng từ 3-5 kg hoặc hộp quà cao cấp 12 quả, phục vụ cả tiêu dùng và biếu tặng”.

Cam giòn của HTX Trà Sơn được phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi đưa ra thị trường.

Cùng với HTX Trà Sơn, nhiều hộ trồng cam trên địa bàn cũng bước vào vụ thu hoạch với niềm phấn khởi khi sản phẩm được thị trường đón nhận. Tại HTX Cam Thanh Hiền (xã Đồng Lộc) hiện có hơn 1.300 gốc cam, dự kiến cho sản lượng khoảng 70 tấn trong vụ này. Theo đơn vị, cam có mẫu mã đẹp, quả chín vàng, chất lượng tốt. Hiện sản phẩm được thu mua tại vườn với giá khoảng 80.000 đồng/kg, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Hà Tĩnh và Hà Nội. Nhu cầu tăng, giá bán cao hơn những năm trước đang tạo động lực để các nhà vườn tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

HTX Cam Thanh Hiền (xã Đồng Lộc) dự kiến cho sản lượng khoảng 70 tấn trong vụ này.

Nhiều hộ trồng cam ở xã Đồng Lộc đã chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng. Anh Phan Văn Định (thành viên HTX Cam Thanh Hiền) chia sẻ: "Livestream giúp chúng tôi giới thiệu trực tiếp cam tại vườn, để khách hàng nhìn thấy mẫu mã, chất lượng sản phẩm và đặt mua thuận tiện hơn. Nhiều khách hàng ở xa cũng biết đến cam giòn Thượng Lộc qua các phiên bán hàng trực tuyến, nhờ đó mở rộng thêm thị trường tiêu thụ”.

Anh Phan Văn Định livestream giới thiệu, quảng bá cam giòn ngay tại vườn.

Không chỉ các HTX, trang trại có quy mô lớn, nhiều hộ trồng cam cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch cam giòn. Hiện cam được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 80.000 đồng/kg, cao hơn năm trước khoảng 30 - 40%.

Người trồng cam giòn tất bật đóng gói để kịp đáp ứng các đơn hàng của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Sức hút của cam giòn Thượng Lộc không chỉ thể hiện qua giá thu mua tại vườn mà còn thể hiện ở thị trường bán lẻ. Hiện nay, nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động liên hệ, đặt hàng với nhà vườn từ trước để có nguồn cung phục vụ khách hàng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, cửa hàng còn trực tiếp thu hái, tuyển chọn, phân loại cam để bảo đảm chất lượng.

Tại cửa hàng Tuyết Hùng 2 (phường Thành Sen), mỗi ngày cửa hàng nhập khoảng 6-7 tạ đến 1 tấn cam giòn để phục vụ khách hàng. Năm nay, sản lượng cam giảm, nguồn cung khan hiếm khiến giá bán tăng 30-40% so với năm trước, hiện ở mức 90.000 đồng/kg. Dù giá cao, sức mua vẫn khá tốt, khách hàng không chỉ mua trực tiếp mà còn đặt hàng qua các kênh online. Ngoài thị trường Hà Tĩnh, cam được cửa hàng phân phối đến Nghệ An, Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Anh Nguyễn Trọng Phúc - chủ cửa hàng hoa quả Tuyết Hùng 2 cho biết: “Thị trường cam giòn năm nay sôi động ngay từ đầu vụ. Khách mua lẻ, lấy sỉ và kinh doanh online đều tăng. Cửa hàng chủ động kết nối với các nhà vườn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thu hái, tuyển chọn, phân loại để bảo đảm chất lượng trước khi đưa đến người tiêu dùng”.

Cam giòn Thượng Lộc được bày bán tại cửa hàng hoa quả Tuyết Hùng 2 (phường Thành Sen).

Cam giòn Thượng Lộc được ưa chuộng nhờ vị ngọt đậm, hương thơm dịu, tép giòn và mẫu mã đẹp. Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản phẩm còn được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Theo ông Trần Quang Đạo - Phòng Kinh tế UBND xã Đồng Lộc, thương hiệu cam giòn Đồng Lộc đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường; một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Đây là cơ sở để địa phương định hướng phát triển vùng cam theo hướng nâng cao chất lượng, ổn định sản xuất và gia tăng giá trị. Hiện nay, toàn xã có khoảng 370 ha cam giòn, sản lượng ước đạt hơn 3.300 tấn, tổng giá trị kinh tế khoảng 231 tỷ đồng. Với quy mô vùng trồng tập trung và lợi thế về chất lượng, cam giòn đang tiếp tục khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Người tiêu dùng lựa chọn cam giòn Thượng Lộc làm thực phẩm và quà biếu dịp cuối năm.

Cam giòn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Đồng Lộc.