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Điều gì khiến giá xăng giảm hơn 6.600 đồng/lít chỉ sau 4 kỳ điều hành?

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Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 12/11. Sau 4 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 6.600 đồng/lít.

Từ 15h ngày 12/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tiếp 1.500 đồng/lít, còn 19.390 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít, về 19.840 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.870 đồng/lít còn 26.820 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.260 đồng về mức 19.740 đồng/kg.

Sau 4 kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 1/11 đến 12/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 6.630 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 5.890 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 3.420 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 3.480 đồng/kg so với trước kỳ điều hành ngày 1/11.

Đợt giảm giá xăng dầu đầu tháng 11 xuất phát từ hai nguyên nhân. Ngày 1/11, giá xăng giảm mạnh do thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đưa về 0%. Đến ngày 3/11, giá tiếp tục giảm khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới lao dốc, khiến giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ điều hành trước.

Theo quy định tại Nghị quyết 55, khi giá cơ sở giảm từ 10% trở lên, cơ quan điều hành phải điều chỉnh giá. Vì vậy, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá ngay tối 3/11, không chờ kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành ngày 5/11 và ngày 12/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh theo diễn biến của giá thành phẩm thế giới. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Trong đó, chủ yếu là Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine…

Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 ở mức 103,97 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92, giảm 8,64 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%.

Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 106,03 USD/thùng, giảm 7,84 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%.

Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức 152,28 USD/thùng, giảm 11,31 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 620,54 USD/tấn, giảm 112,24 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%.

Trên thị trường thế giới, từ ngày 6/11 đến 11/11, giá dầu thô biến động mạnh, chủ yếu chịu tác động từ diễn biến xung đột Mỹ - Iran và triển vọng nguồn cung tại Trung Đông. Kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt khiến giá dầu giảm sâu, trước khi phục hồi nhẹ vào phiên 11/11, theo Reuters.

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Nhân viên đổ xăng tại một cửa hàng ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trong phiên 6/11, giá dầu tăng nhẹ khi lo ngại Mỹ có thể tiếp tục tấn công Iran làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Dầu Brent tăng 0,03%, lên 98,32 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,34%, lên 90,83 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, dầu Brent vẫn hướng tới mức giảm khoảng 17%, mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trước đó, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng xung đột với Iran có thể hạ nhiệt, trong khi nguồn cung dầu từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi.

Sang phiên 9/11, giá dầu lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu ít có khả năng ra lệnh tấn công Iran trở lại nếu các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tiếp tục tiến triển.

Kết phiên, dầu Brent giảm 5,75 USD xuống 92,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,98 USD còn 86,85 USD/thùng. Dù vậy, các vụ tấn công tàu thuyền gần eo biển Hormuz vẫn làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Đến phiên 10/11, giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng. Dầu Brent giảm 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng; dầu WTI mất 0,9%, còn 86,04 USD/thùng.

Theo Reuters, thị trường chịu sức ép sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân đang phát huy hiệu quả, khiến Washington không cần tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công mới sau đề nghị từ một số quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng nguồn cung dư thừa cũng gây áp lực lên giá dầu. JPMorgan ước tính thị trường dầu toàn cầu dư cung khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Sang phiên 11/11, giá dầu phục hồi khoảng 1% sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không đưa vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Diễn biến này làm suy giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Kết phiên, dầu Brent tăng 1,27 USD lên 92,76 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,57% lên 86,53 USD/thùng.

Tuy nhiên, đà phục hồi bị hạn chế bởi lo ngại nguồn cung dư thừa. Theo Reuters, lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ tăng khoảng 9 triệu thùng trong tuần gần nhất, theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API).

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