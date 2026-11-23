(Baohatinh.vn) - Gần 100 hộ sản xuất, kinh doanh ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được trang bị kỹ năng khai thác kênh thương mại điện tử TikTok Shop để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương...
Sáng 23/11, UBND xã Đồng Tiến tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử TikTok Shop với chủ đề “Hành trình kinh doanh số cùng người dân xã Đồng Tiến”.
Chuyên gia Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ GMV truyền đạt kiến thức về thương mại điện tử.
Trong thời gian 1 ngày, gần 100 hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đồng Tiến được chuyên gia Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ GMV (TP Hà Nội) và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn, truyền đạt kiến thức về: thương mại điện tử, thiết lập gian hàng TikTok Shop, xây dựng kênh, quay dựng video ngắn và kỹ năng livestream bán hàng.
Theo đó, học viên được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, thực hành từng khâu đưa sản phẩm lên môi trường số, bao gồm: chuẩn hóa thông tin, hình ảnh gian hàng, sản xuất video quảng bá, xây dựng kịch bản, mô phỏng livestream giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và chốt đơn...
Các hộ sản xuất, kinh doanh ở xã Đồng Tiến được "cầm tay chỉ việc" đưa sản phẩm lên TikTok Shop.
Lớp tập huấn nhằm giúp người dân từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ trên cả nước; từ đó phát huy lợi thế về sản phẩm OCOP, đặc sản vùng biển, nông sản và sản phẩm làng nghề để phát triển kinh tế cho địa phương.
Thời gian qua, triển khai Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số giai đoạn 2026 - 2030, xã Đồng Tiến đã xây dựng kênh TikTok quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng; tổ chức 3 phiên livestream trên các nền tảng số; đưa hàng chục sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử...
Các hoạt động này góp phần đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm; từng bước đưa thương mại điện tử trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.
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