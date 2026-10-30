Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Thời điểm này, trên các tuyến đường chuyên kinh doanh thời trang ở Hà Tĩnh như: Lý Tự Trọng, Xuân Diệu, Trần Phú, Hà Huy Tập... nhiều cửa hàng đã trưng bày các mặt hàng phục vụ mùa lạnh như áo nỉ, áo len, áo khoác, đồ bộ giữ ấm. Nguồn hàng khá phong phú về kiểu dáng, chất liệu và mức giá, song lượng khách đến tham khảo, mua sắm vẫn khá thưa thớt.

Nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh đã bày bán các mặt hàng thu đông, song sức mua vẫn khá trầm lắng.

Thời tiết chưa thực sự chuyển lạnh khiến nhu cầu mua sắm chưa tăng, nhiều người có tâm lý chờ đợi thay vì chuẩn bị trang phục mùa đông từ sớm.

Chị Lê Thị Phương Thảo (xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Đến nay trời vẫn ít lạnh, tôi hầu như chỉ mặc áo cộc tay hoặc sơ mi mỏng. Quần áo thu đông ít có dịp sử dụng nên tôi cũng không có nhu cầu mua thêm. Hơn nữa, việc mua sắm hiện nay khá thuận tiện nên tôi sẽ theo dõi tình hình thời tiết, đợi khi trời chuyển lạnh mới lựa chọn quần áo phù hợp”.

Chị Lê Thị Phương Thảo lựa chọn quần áo mùa hè cho gia đình khi thời tiết Hà Tĩnh vẫn chưa chuyển lạnh.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tâm lý cân nhắc chi tiêu cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm. Với những mặt hàng chưa có nhu cầu sử dụng ngay, người tiêu dùng thường ưu tiên các khoản chi thiết yếu, đồng thời cân nhắc kỹ hơn về giá trước khi lựa chọn.

Chị Phạm Thùy Linh (xã Thạch Khê) cho biết: “Tôi thường đến trực tiếp các cửa hàng để tham khảo mẫu mã, chất liệu và kiểu dáng quần áo. Tuy nhiên, nếu chưa tìm được sản phẩm ưng ý hoặc chưa cần mua ngay, tôi sẽ tìm hiểu thêm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Mua hàng online có nhiều lựa chọn, dễ so sánh giá và tiết kiệm chi phí, nhất là vào các đợt khuyến mãi hoặc được hỗ trợ phí vận chuyển”.

﻿﻿ ﻿ Khách hàng cân nhắc nhu cầu sử dụng và lựa chọn trang phục phù hợp với diễn biến thời tiết.

Sự thay đổi trong nhu cầu và cách thức mua sắm đặt các cửa hàng thời trang trước áp lực phải chủ động thích ứng. Thay vì tập trung hoàn toàn vào hàng thu đông như những mùa trước, nhiều chủ cửa hàng linh hoạt phân bổ nguồn hàng theo diễn biến thời tiết, ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng trong giai đoạn giao mùa. Các chương trình giảm giá, giới thiệu mẫu mới và bán hàng qua mạng xã hội cũng được đẩy mạnh nhằm duy trì lượng khách, hạn chế hàng tồn kho.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - chủ cửa hàng thời trang Rẻ & Đẹp (phường Thành Sen) cho biết: “Hiện tại, cửa hàng tôi phân bổ khoảng 50% hàng thu đông và 50% hàng hè để phù hợp với nhu cầu của khách. Giá sản phẩm dao động từ 150.000 - 500.000 đồng, tùy kiểu dáng và chất liệu. Lượng khách tìm mua quần áo thu đông vẫn còn khá ít, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 20 đơn. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, chúng tôi còn đăng tải sản phẩm trên mạng xã hội, tổ chức livestream để giới thiệu mẫu mã, tiếp cận thêm khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ”.

Hàng thời trang mùa đông được nhập về thường xuyên tại Cửa hàng thời trang Rẻ & Đẹp (phường Thành Sen).

Ở phân khúc thời trang trẻ em, việc nhập hàng cũng được các chủ cửa hàng tính toán thận trọng hơn, bởi trẻ em thường có nhu cầu trang phục theo từng giai đoạn phát triển, trong khi hàng mùa đông có thể khó tiêu thụ nếu thời tiết không thuận lợi.

Chị Dương Thị Phương - chủ cửa hàng thời trang trẻ em Phương Chi (xã Cẩm Duệ) thông tin: “Thời tiết hiện tại vẫn chưa lạnh nên tôi phải cân nhắc kỹ hơn khi nhập hàng mùa đông. Nếu nhập nhiều mà khách chưa có nhu cầu mua thì hàng sẽ tồn lại lâu, ảnh hưởng đến nguồn vốn của cửa hàng. Vì vậy, tôi ưu tiên những mẫu đang được khách quan tâm, chẳng hạn quần áo có họa tiết dễ thương, rồi nhập thử một lượng vừa phải để xem phản hồi. Cửa hàng còn chạy chương trình khuyến mãi với mức chiết khấu hấp dẫn để giữ chân khách hàng. Hiện nay, cửa hàng đang giảm giá 30% hàng mới, giảm 50% hàng thu đông tồn từ mùa trước và thực hiện chương trình đồng giá từ 199 nghìn đồng”.

﻿ Các chương trình giảm giá được cửa hàng thời trang trẻ em Phương Chi triển khai nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Không chỉ các cửa hàng trên phố, tại chợ truyền thống, quần áo mùa đông cũng đã được tiểu thương nhập về, treo bày với nhiều kiểu dáng, chất liệu và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, lượng khách hỏi mua các mặt hàng giữ ấm vẫn hạn chế. Với đặc thù kinh doanh phụ thuộc nhiều vào nhu cầu mua sắm trực tiếp, hàng hóa tiêu thụ chậm khiến tiểu thương gặp khó trong việc xoay vòng vốn và chủ động nguồn hàng.

Chị Nguyễn Thị Hiên - tiểu thương chợ Hà Tĩnh cho biết: “Khách vào chợ vốn đã thưa, hàng mùa đông lại càng ít người hỏi mua. Có những ngày, chúng tôi chỉ bán được 1-2 sản phẩm thu đông. Hàng đã nhập về nhưng tiêu thụ chậm, trong khi vẫn phải chờ thời tiết chuyển lạnh mới hy vọng sức mua cải thiện”.

Trên mạng xã hội, nhiều người kinh doanh thời trang cũng tích cực đăng tải hình ảnh, cập nhật mẫu mã mới để tìm kiếm khách hàng. Có những chủ tài khoản duy trì hơn 20 bài đăng mỗi ngày, song lượng tương tác vẫn không cao, số khách hỏi mua và chốt đơn còn hạn chế.

Người kinh doanh thời trang online thường xuyên đăng tải sản phẩm, cập nhật mẫu mã với hy vọng thu hút khách hàng lựa chọn và đặt mua.

Chị Đặng Thị Hòa - chủ tài khoản Facebook “Đặng Hòa” chia sẻ: “Tôi đã bắt đầu đăng tải các mẫu áo len, áo khoác và quần áo thu đông để khách tham khảo. Thời điểm này, phần lớn đơn hàng là khách mua số lượng lớn để đi xuất khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản... Trong khi đó, khách lẻ trong tỉnh vẫn chủ yếu xem hình ảnh, hỏi thêm thông tin chứ chưa vội đặt mua. Tôi vẫn duy trì đăng bài hằng ngày, cập nhật liên tục các mẫu mới để tiếp cận khách hàng và chờ nhu cầu mua sắm tăng khi trời chuyển lạnh”.

Thực tế kinh doanh cho thấy, thời tiết vẫn là yếu tố chi phối đáng kể sức mua của thị trường quần áo thu đông. Khi chưa xuất hiện những đợt lạnh rõ rệt, người tiêu dùng có xu hướng trì hoãn mua sắm, còn các chủ cửa hàng phải tính toán kỹ hơn trong nhập hàng, điều chỉnh giá bán và tìm kiếm thêm kênh tiêu thụ. Bởi vậy, dù chủ động thích ứng với nhu cầu hiện tại, nhiều người kinh doanh vẫn kỳ vọng thị trường quần áo mùa đông sẽ sôi động hơn khi có những đợt không khí lạnh