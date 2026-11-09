Kiểm soát mặt bằng giá, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm

Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; dự báo, đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng cuối năm. Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự. Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 10 tháng năm 2026, nguồn cung hàng hóa luôn được bảo đảm, giá hàng hóa biến động trong giới hạn phù hợp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng năm 2026 đạt 6.619 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường và kiểm soát mặt bằng giá; tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ tài khóa để hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá; theo dõi sát diễn biến kinh tế, lạm phát thế giới và trong nước; chủ động điều tiết cung - cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá, gian lận thương mại.

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá.

Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025. Có 20/34 địa phương có CPI tăng thấp hơn mức CPI chung cả nước.

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, mặt bằng giá trong nước dự báo tiếp tục chịu tác động đan xen của các yếu tố làm tăng và giảm giá.

Theo đó, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh tăng theo quy luật cuối năm; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu và hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới; cùng với việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý là những yếu tố cần theo dõi.

Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện từ ngày 1/11/2026 sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ kiểm soát mặt bằng giá.

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháng 10/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Tĩnh giảm 0,45% so với tháng trước. So với tháng 12/2025, CPI tăng 2,56% và tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2025. Dự ước mặt bằng giá tiêu dùng tháng 11/2026 tiếp tục chịu ảnh hưởng của diễn biến giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nguồn cung lương thực, thực phẩm và điều kiện thời tiết cuối năm. Nhu cầu mua sắm có thể tăng trong thời gian chuẩn bị các dịp lễ, tết; giá rau, thực phẩm tươi sống có thể biến động do thời tiết; giá vàng, tỷ giá và giá xăng dầu phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những yếu tố tác động đến mặt bằng giá, nhất là giá lương thực, thực phẩm, nhà ở, vật liệu xây dựng, xăng dầu… Qua đó, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá hàng hóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống người dân



Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, chủ động xây dựng phương án và kịch bản điều hành giá, nhất là đối với các mặt hàng có tác động lớn đến CPI; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi phát biểu kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Cùng đó, điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; rà soát, đánh giá tác động của chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2027; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.