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Thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cao

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.788,15 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

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9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, quý III và 9 tháng năm 2026, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng khá, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu bán buôn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9/2026 ước đạt 5.470,45 tỷ đồng, tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 21,88% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 9 tăng khá so với cùng kỳ chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng và sức mua của người dân tiếp tục được duy trì. Trong đó, nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình và ôtô tăng cao, góp phần đáng kể vào mức tăng chung; nhóm hàng may mặc, phương tiện đi lại và nhiên liệu cũng tăng so với cùng kỳ

Tính riêng quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.296,34 tỷ đồng, tăng 6,23% so với quý trước và tăng 20,62% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hoạt động thương mại tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sức mua của người dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Bên cạnh đó, nguồn cung hàng hóa trên thị trường tương đối dồi dào, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, cùng với việc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng góp phần thúc đẩy doanh thu bán lẻ tăng trưởng khá.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 46.788,15 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước, trong các nhóm hàng hóa có đến 10/12 nhóm hàng hóa có doanh thu tăng. Tổng thể, tăng trưởng bán lẻ 9 tháng năm 2026 có sự kết hợp giữa yếu tố nhu cầu tiêu dùng nội địa và sự cải thiện mạnh ở một số nhóm hàng có giá trị giao dịch lớn.

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Về dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, doanh thu tháng 9/2026 ước đạt 627,95 tỷ đồng, giảm 1,26% so với tháng trước và tăng 20,64% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm theo tháng chủ yếu tập trung ở lưu trú và du lịch lữ hành do tác động của tính mùa vụ sau khi kết thúc cao điểm du lịch hè, học sinh trở lại trường học và nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của các gia đình giảm. Ngoài ra, tháng 9 bước vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa, có những thời điểm điều kiện thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngoài trời và du lịch biển.

Tính riêng quý III/2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 1.906,98 tỷ đồng, tăng đến 11% so với quý trước và 20,61% so với cùng kỳ năm trước, góp phần không nhỏ để doanh thu 9 tháng năm 2026 đạt 5.161,63 tỷ đồng, tăng 17,06% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ba nhóm dịch vụ: lưu trú tăng 26,06%, ăn uống tăng 16,22% và du lịch lữ hành, dịch vụ hỗ trợ du lịch tăng 18,51%. Riêng lưu trú, lượt khách và ngày khách phục vụ lần lượt tăng 23,56% và 22,55%, cho thấy doanh thu tăng chủ yếu do lượng khách gia tăng. Kết quả được hỗ trợ bởi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, đặc biệt trong mùa hè; các điểm du lịch biển, văn hóa, tâm linh tiếp tục thu hút khách, cùng với hoạt động xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dịch vụ khác doanh thu tháng 9/2026 ước đạt 883,58 tỷ đồng, giảm 0,67% so với tháng trước nhưng tăng 11,69% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 7.673,90 triệu đồng, tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bất động sản tăng 9,26% nhờ hoạt động đầu tư, triển khai dự án và giao dịch được duy trì; hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 9,43% do nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và thi công công trình tăng; GD&ĐT tăng 16,12% và y tế, trợ giúp xã hội tăng 11,64% do nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe được duy trì...

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh dự báo, trong những tháng cuối năm, diễn biến sức mua của các nhóm tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, phương tiện đi lại và nhiên liệu sẽ tăng tạo điều kiện để tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng.

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Tags:

#tổng mức bán lẻ hàng hóa #thương mại dịch vụ

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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